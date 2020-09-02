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新北11業者未落實防疫 侯友宜：不配合就重罰
新北今年8月宣布5大場所採實名制，當時清查有32家業者未符合規定，新北經發局指出，複查後還有3家酒家、8家視聽歌唱業沒有落實實名制。新北市長侯友宜說，檢查第3次仍未合格，衛生局就請重罰，該查還是要去查，不合格就不手軟。
經發局長何怡明說，新北市境內不合格32家業者進行第3次複查，有3酒家、8家視聽歌唱業沒有落實實名制、社交距離、配戴口罩、設備使用後消毒，已經移請衛生局依傳染病防治法處理，可罰3000元到1萬5000元。
侯友宜說，要多宣導新型態安全生活模式，勤洗手戴口罩，生病不上班上課的好習慣，近期衛生局監測國內流感腸病毒，門診、急診都少很多，且就醫人數比往年下降很多，這是新冠肺炎帶來的附加效益。
侯友宜表示，這周是學校開學日，開學後觀察疫情與防疫同等重要，學校看到狀況就要回報，立刻要求居家隔離措施，各校要落實防疫，三級防護、健康五原則要遵守，補習班、安親班也都要去要求，密閉空間戴口罩。
侯友宜也說，32家不合格再去複查，還有11家不配合，請衛生局從重處罰，這段時間還在防疫期間，查到第3次還不合格就不手軟，主管機關請重罰。
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