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幼兒園應裝監視器？ 台南教師組織：無助預防兒虐事件

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市各界對幼兒園教室是否設置看法有異，市府今天在臨時會做專案報告。圖／崇學國小提供
台南市各界對幼兒園教室是否設置看法有異，市府今天在臨時會做專案報告。圖／崇學國小提供

台南市政府今天議會臨時會中針對「台南市兒童及少年保護自治條例草案-裝設監視錄影設備等相關條文制定良窳之分析」進行專案報告，教師組織主張幼兒園無須裝設監視器，強調應該回歸教育本質，補助改善教學環境，提升公私立教保人員勞動條件才是最重要的。

台南市教師組織反對裝設監視器的理由如下：

（一）教育現場應該重視教育本質：教育現場本質在於教育，教室內的監視器會扭曲教育的本質，在預防犯罪的觀點下，假設人人可能犯罪，這就違反教育本質。另外，在監視器的監控下，老師跟學生都必須擔心自己的一言一行，會不會被放大檢視。處在這樣的環境下學習，除了法律問題之外，也已違反了教育的正向本質，與教育的目的明顯背道而馳。

（二）監視器容易造成誤解：

於監視器畫面的詮釋，很常受到當事人心中的偏見影響，這些偏見可能造成錯誤的解讀對學校、孩子、家長，都只是一種撕裂與分化。

（三）幼兒園內裝監視器，無法真正預防幼兒被虐待：

有犯罪研究指出，裝設監視器，轄區竊盜案件的減少並不明顯。另外，新聞爆發虐童案件也多是有監視器狀態下產生，從這個立場來分析，幼兒園內裝監視器，無法真正預防幼兒被虐待。

(四)建立友善職場條件，並加強教師知能，才能根本預防兒虐：

目前爆發的案件，詳細了解原因，發現許多被指控虐童的老師，很多是處在極高壓的工作環境底下，長期累積之後才爆發，因此，建立友善職場條件，並加強教師情緒與問題解決知能，才能根本預防兒虐。

(五)呼籲社會各界關注協力維護兒少保護，台灣不應成為監視器監控下的國度。

台南市政府為防範虐童事件發生，於去年底提出「台南市兒童及少年保護自治條例草案」，其中對於刪除第十條的「托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務班及中心、居家式托育服務等兒少安置場所設置監視錄影設備之相關規定。」有爭議，今天提出專案報告。

幼兒園 虐童 職場

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