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九三軍人節加暑假尾聲 內衣、OUTLET業者紛推優惠

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
EASY SHOP內衣響應國防部企業敬軍活動，推出「93敬軍專案」。圖／日曜天地OUTLET提供
EASY SHOP內衣響應國防部企業敬軍活動，推出「93敬軍專案」。圖／日曜天地OUTLET提供

暑假接近尾聲，明天又是軍人節， EASY SHOP內衣就響應國防部企業敬軍活動，推出「93敬軍專案」，只要今明兩天到EASY SHOP實體門市出示持軍人證、福利證等國軍證件或著軍服之現役軍人及眷屬，即可享有EASY SHOP實體門市全店優惠再九折的敬軍優惠。台中市日曜天地OUTLET4日起也推出零碼鞋清倉會，以超低價等候客人選購。

除此，今天至6日，EASY SHOP官方網站(www.easyshop.com.tw)同步推出軍人節限定優惠專區，有超過30款色的商品，任選第二件即可以享有1元加購價，數量有限售完為止。商品涵蓋：明星商品魔塑系列側包推波內衣、舒壓無鋼圈內衣、專櫃品牌奢華蕾絲內衣、舒適軟鋼圈內衣、莫代爾親膚材質少女內衣，各種款式內衣絕對超乎期待的優惠力挺國軍及其眷屬。

台中市日曜天地的零碼鞋清倉會，號召NIKE、adidas、SKECHERS、PALLADIUM、Le coq Sportif、native等60大知名鞋履品牌，4日至28日舉辦；總計有超過3萬雙零碼鞋，以最低優惠790元起讓消費者選購。

日曜天地OUTLET人員說，零碼鞋清倉會是年度的鞋迷盛會，最大的特色就是這些零碼鞋都是全新鞋款，且大多是熱銷款，原先各專櫃尺寸斷碼較多，而由日曜再一次號召鞋廠把全台倉庫零碼鞋款集結出清，讓清倉會現場尺寸齊全又能價差非常大。

以經典款NIKE AIR MAX運動鞋為例，原價2900元，特價790元；PUMA運動鞋，原價3980元，特價790元；ALL BLACK仕女高跟鞋款，原價4980，特價996元；Clarks休閒男鞋，原價9880元，特價只要1200元。

台中市日曜天地OUTLET4日起推出零碼鞋清倉會，以超低價等候客人選購。圖／日曜天地OUTLET提供
台中市日曜天地OUTLET4日起推出零碼鞋清倉會，以超低價等候客人選購。圖／日曜天地OUTLET提供

軍人節 國軍 台中市

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