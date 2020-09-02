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「騎山豬」戰南北 大學新生：學校有沒有豬棚可放山豬

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
新生「騎山豬」梗，引起同校學生反串。記者陳弘逸／翻攝至「Dcard」
新生「騎山豬」梗，引起同校學生反串。記者陳弘逸／翻攝至「Dcard」

美國豬肉預計明年開放進口，引發一連串關於豬的話題。另一個關於豬的話題，隨著，大學即將開學，不少跨縣市新生開始打探未來就讀大學的周邊環境。有部分新生重提「騎山豬」梗，再掀一波新舊生的南北論戰。

根據PTT鄉民百科指出，「騎山豬」是台灣常見的網路梗，是反串欺騙沒出過天龍國的「北部俗」，經網路流傳，進而變成南部人都騎山豬的既定說法，同時也是戰南北的鄉民梗。

大學期將開學，部分跨縣市新生開始打探校園的周邊環境，9月1日一名家住屏東的新生於「Dcard」貼文指出，屏東人平時都是騎山豬，準備某大學附近租屋，學校近的租屋可以養寵物嗎？不知道學校有沒有豬棚可以停放山豬。

貼文一出，就有該大學的學生於貼文底下跟著反串留言，「告訴我位置，我想吃山豬肉」、「不要亂停欸，不然會被後山的炒飯店，抓去做鹹豬肉炒飯」。反觀，也網友不懂山豬梗與不懂幽默表示，「南部素質」。

另一則8月19日的貼文，由從北部南下至屏東某大學就讀的學生表示，想請問各位學長姐，學校附近有沒有不錯的透天要賣的，因為家人怕租屋糾紛堅持要用買的，另外，買房有附車位或車庫更好，聽說鄉下人都「騎山豬」，不知道是否可以停車？順帶還提問，南部好像沒有資源回收是真的嗎？

這則貼文一出，立刻引來該校的同學反嗆，「都是真的，信就對了」、「豬120公斤算你一萬 要？」、「這梗有點低等級，可以創新一點嗎？」、「新生怪人一堆，今年大爆發」、「有夠可撥」。

此外，台北市長柯文哲於8月28日表示，「在南部坐公車是傻瓜」，對此，臉書「我台灣我驕傲」粉絲專頁也引用「騎山豬」梗反串稱，「南部人就算真的騎山豬，也是有南部搭山豬 app 的啦」。

「騎山豬」梗，日前也被臉書「我台灣我驕傲」用於反嗆台北市長柯文哲失言。記者陳弘逸／翻攝至臉書
「騎山豬」梗，日前也被臉書「我台灣我驕傲」用於反嗆台北市長柯文哲失言。記者陳弘逸／翻攝至臉書
新生「騎山豬」梗，引起南部大學生反嗆。記者陳弘逸／翻攝至「Dcard」
新生「騎山豬」梗，引起南部大學生反嗆。記者陳弘逸／翻攝至「Dcard」
北部跨縣市就讀的新生於「Dcard」發文。記者陳弘逸／翻攝至「Dcard」
北部跨縣市就讀的新生於「Dcard」發文。記者陳弘逸／翻攝至「Dcard」
南部跨縣市就讀的新生於「Dcard」發文。記者陳弘逸／翻攝至「Dcard」
南部跨縣市就讀的新生於「Dcard」發文。記者陳弘逸／翻攝至「Dcard」

屏東 寵物

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