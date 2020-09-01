聖嚴法師「本來面目」府中15特映 「常人」畫面曝光

聖嚴法師紀實電影「本來面目」今在府中15新北市紀錄片放映院舉辦特映，為全台首站公益巡迴場次，導演張釗維、財團法人聖嚴教育基金會執行長楊蓓皆到場一同欣賞，片中也揭露聖嚴法師生前的許多珍貴影像，如與捐贈學費給自己的恩人碰面時，忍不住熱淚盈眶，展現法師慈悲模樣之外，有血有淚的「常人」面貌。

「本來面目」以紀實電影呈現聖嚴法師生命故事，以及他所經歷的時代浪潮，從1979年紐約街頭揭開序幕，描述聖嚴法師在異鄉清苦生活，並廣收西方弟子，將佛法跨越文化差異的過程。影片也運用聖嚴法師開示演說、日記病歷、文獻著作，以及照片、影片，表現不同生命階段體悟。

張釗維導演表示，「本來面目」是自己拍攝過最困難的紀錄片，不僅是調查研究的過程，也考驗做為導演的修為，共耗費一年半的時間，探尋心底的相應之處，期望將本片的啟發向外傳遞給觀眾，並在疫情期間，藉電影將安定人心的力量廣傳，公益巡迴放映將於九月在各地起跑，詳細報名、場次資訊請上「本來面目」官網查詢。

片中除了訪問不同階段親近法師的友人與僧俗弟子，表達他們對法師的近身觀察與感悟，更收錄他與當年捐贈學費給自己的恩人碰面時，忍不住熱淚盈眶的畫面，除了莊嚴、慈悲的模樣，也揭露他也是一位有血有淚、有哭有笑的「常人」。