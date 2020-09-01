北市斯文里整宅都更困難重重 更新坪數過小住戶頻抱怨

等了50年、2018年開始動工的大同區斯文里三期目前僅蓋到6樓，二期有進度，但一期住戶同意都更比例僅7成，且住戶要求增加坪數，目前才16至18坪太小，為斯文里整宅都更更添困難。

民眾抱怨，斯文里二期預計更新後分回的坪數過小，最多只有17坪，根本無法容納一家三口，希望可以爭取更大坪數的房間，甚至還聽說有人想買下2房來拓寬。

江雪卿指出，斯文里整宅都更案三期正在進行中、二期還在規畫，但已接獲許多住戶反應，除了分回坪數過小外，建物施工期間民眾在外租屋的費用也有爭議。

舉斯文里三期住戶為例，市府目前給予3年房屋租金補貼，但2018年5月拆除舊建物後，8月才開始動工，完工後也須時間點交，屆時是否延遲交屋以及中間這幾個月的房租誰來負擔，都是住戶關注的重點。

北市更新處坦承，因斯文里都更案舊建物各坪數都很小，就算更新後加上容積獎勵最多18坪，斯二住戶正進行選配，252戶僅有8戶代抽；另外，斯三抄選戶數有123戶，超選比例達62.7％、斯二超選戶數113戶，超選比例46.8%。