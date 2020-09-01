快訊

被政治耽誤的廣告人：李登輝的分身 他寫下「戒急用忍」

撐不住！勞動部：7月大量解僱人數增加 這3家企業最多

淡水漁人碼頭煙火秀 萬人湧入住房爆滿

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
一年一度淡水漁人碼頭煙火表演萬人湧入，飯店也出現滿房，直接帶動當地觀光。 圖／紅樹林有線電視提供
一年一度淡水漁人碼頭煙火表演萬人湧入，飯店也出現滿房，直接帶動當地觀光。 圖／紅樹林有線電視提供

一年一度淡水漁人碼頭煙火表演，「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」上個月30日登場，有漁人碼頭準備許多粉色主題遊樂園，讓大人小孩免費玩樂，當天人潮萬人湧入漁人碼頭，為的就是一睹煙火的美麗，飯店也出現滿房，直接帶動當地觀光。

淡水福容飯店總經理戴瑞宏表示，這次首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，5大主題煙火依序綻放，有象徵海洋水母煙火搭配漸層海浪般波動煙火及幸福的愛心煙火遇上3D七彩環繞光環戒子煙火及優雅的黃金瀑布，為了一睹璀璨煙火秀，當天飯店也出現滿房，以過去星期日的狀況更是多了二成的住房率，直接是帶動了當地觀光。

煙火連續升空綻放，亮港灣夜空，民眾驚呼連連。淡水區長 巫宗仁表示，接下來九月還有淡水漁人舞台，音樂節活動，相當精彩，這次情人橋光雕首次表演，未來有機會將漁人碼頭煙火秀，以帶狀方式，向類似澎湖花火節在一個季節內，定期放煙火，讓淡水漁人碼頭情人橋突破以往，遊客都能留下美美回憶。

漁人碼頭 淡水 煙火秀

延伸閱讀

影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

賞淡水漁人碼頭煙火秀 新北市府籲搭大眾運輸分流

他讚住淡水搭捷運上班一定有位子坐 網友歸納2關鍵勸不要

周日來淡水漁人碼頭欣賞煙火秀 畫下暑假完美句點

相關新聞

柯文哲信任度墊底 王世堅喊話：快開議、收心不要再玩了

台北市長柯文哲的信任度，六名政治人物中墊底。民進黨議員王世堅批評，現在柯文哲不但信任度最低，不信任度也已經高過信任度。柯...

北市斯文里整宅都更困難重重 更新坪數過小住戶頻抱怨

等了50年、2018年開始動工的大同區斯文里三期目前僅蓋到6樓，二期有進度，但一期住戶同意都更比例僅7成，且住戶要求增加...

淡水漁人碼頭煙火秀 萬人湧入住房爆滿

一年一度淡水漁人碼頭煙火表演，「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」上個月30日登場，有漁人碼頭準備許多粉色主題遊樂園，讓大人小孩免費玩樂，當天人潮萬人湧入漁人碼頭，為的就是一睹煙火的美麗，飯店也出現滿房，直接帶動當地觀光。

人口普查防詐騙 瑞芳公所籲認證件、藍背心

今年是行政院十年一次的全國人口及住宅普查，除了網路填報、留置填表等方式外，新北市各區公所也將在11月開始派員面訪，瑞芳區今年共33個普查區，普查人數4052人，公所投入49位工作人員，穿著藍色新北普查背心並配戴識別證，請民眾認明清楚以防竊取個資。

汐止人口普查所揭牌 62人要普查上萬人

十年一次的人口普查就要在11月展開，汐止區人口普查所今(1)日上午正式揭牌，以汐止區來說，普查人數預估1萬五千多人，公所將動員62個人，也希望民眾能夠配合，而為了減少民眾對普查員的疑慮，也將秉持「3不＋2會」原則。

防蛇出沒！ 瑞芳基隆河高灘地除草盼落實

瑞芳區爪峰、東和、龍潭、龍興等里與基隆河比鄰，但因為河川高灘地的除草作業範圍不夠確定，時有里民反應河邊雜草有蛇出沒，因此新北市議員林裔綺服務處今(1)日前往視察雜草清除情況，要求除草業者跟當地里長確認清楚除草界線再簽訂合約，讓民眾安全更受到保護。

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

新北林口區寶斗厝坑山區的違法煉鋁工廠，因未領有固定汙染源設置及操作許可，新北環保局利用紅外線熱顯像空拍機蒐證，29日深夜...

騎士勾到脫落纜線摔飛 新北巿府剪除違規附掛電纜

新北67歲劉姓男子上月26日騎車行經過中和景新街口，卻遭路邊電線勾住滑倒摔飛，新北交通局今與中和區公所針對交通號誌桿纜線...

今天91記者節 柯文哲改口：也有濾食性吃素的沙魚

今天是記者節，台北市長柯文哲儘管沒有公開行程，難得安排媒體聯訪。柯文哲聯訪前後，都特別祝媒體們，記者節快樂！由於過去柯文...

新泰塭仔圳明年9月施工 業者嗆：最愛拆房子就是侯友宜

新泰塭仔圳重畫區長期鐵皮屋林立、公共設施不足，環境汙染嚴重，但開發案卻延宕多年，經與中央不斷協調，新北市府終於在今年8月...

替代役男專業諮商心理師 投入學童暑期輔導發揮所長

新北市新店區公所替代役男張益善，運用諮商心理師的專業能力，在暑假期間陪伴輔導2個案學生，役男張益善表示，這個活動不但讓他...

北市推學雜費電子支付 議員轟：只為漂亮綁定率

台北市教育局這學期開始推動學雜費電子支付，台北市議員黃郁芬今天在臉書貼文質疑，有家長跟她反應，家長座談會上校方挑明說，不...

熱門新聞

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

宜蘭轉運站9月17日停用 搭車請到臨時轉運站

夫楊偉中逝世2年 陳以真臉書首更新「我們都很思念」

影／10年磨一路 基隆中山一、二路拓寬今通車

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

畫家張真輔到新疆學剪紙 回鄉教孩子剪出農村世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。