淡水漁人碼頭煙火秀 萬人湧入住房爆滿

一年一度淡水漁人碼頭煙火表演，「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」上個月30日登場，有漁人碼頭準備許多粉色主題遊樂園，讓大人小孩免費玩樂，當天人潮萬人湧入漁人碼頭，為的就是一睹煙火的美麗，飯店也出現滿房，直接帶動當地觀光。

淡水福容飯店總經理戴瑞宏表示，這次首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，5大主題煙火依序綻放，有象徵海洋水母煙火搭配漸層海浪般波動煙火及幸福的愛心煙火遇上3D七彩環繞光環戒子煙火及優雅的黃金瀑布，為了一睹璀璨煙火秀，當天飯店也出現滿房，以過去星期日的狀況更是多了二成的住房率，直接是帶動了當地觀光。

煙火連續升空綻放，亮港灣夜空，民眾驚呼連連。淡水區長 巫宗仁表示，接下來九月還有淡水漁人舞台，音樂節活動，相當精彩，這次情人橋光雕首次表演，未來有機會將漁人碼頭煙火秀，以帶狀方式，向類似澎湖花火節在一個季節內，定期放煙火，讓淡水漁人碼頭情人橋突破以往，遊客都能留下美美回憶。