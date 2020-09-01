快訊

被政治耽誤的廣告人：李登輝的分身 他寫下「戒急用忍」

撐不住！勞動部：7月大量解僱人數增加 這3家企業最多

人口普查防詐騙 瑞芳公所籲認證件、藍背心

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區今年共33個普查區，投入49位工作人員，穿著藍色新北普查背心並配戴識別證。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區今年共33個普查區，投入49位工作人員，穿著藍色新北普查背心並配戴識別證。 圖／觀天下有線電視提供

今年是行政院十年一次的全國人口及住宅普查，除了網路填報、留置填表等方式外，新北市各區公所也將在11月開始派員面訪，瑞芳區今年共33個普查區，普查人數4052人，公所投入49位工作人員，穿著藍色新北普查背心並配戴識別證，請民眾認明清楚以防竊取個資

瑞芳區公所今(1)日配合市政府，進行「人口及住宅普查所」揭牌儀式，將在11/8至11/30執行行政院每十年一次的全國普查，擔心民眾認不出普查人員的統一裝束，公所主管們特地一同穿上藍色新北市普查背心，參與揭牌，希望大家認明背心及識別證，能更加配合普查作業的執行。

瑞芳區長施玉祥表示，與詐騙集團不同的是，此次訪查人員會秉持「三不二會」原則，不會洩漏個資，不會問普查表以外的資料，更不會要求提供帳戶及存摺，而普查人員不但會配戴普查員證，也會親自遞送受訪戶函，請民眾多加留意，如有疑問也能撥打165反詐騙專線做查詢。

瑞芳區公所民政課長莊國隆表示，根據瑞芳區戶政資料，直至今年八月份，瑞芳區戶籍人口低於四萬人，並且接近1/3為老人與小孩，此次11月的全國性的人口普查作為政府施政參考，並影響未來偏鄉地區高齡化、少子化的政策實施，希望民眾多多配合，並同時認明「三不二會」原則，保護個資不被洩漏。

瑞芳 個資

延伸閱讀

擺脫人口壓力 建設小而美台灣

瑞芳龍川里首辦獎學金 資收金回饋在地學生

影／男墜瑞芳茶壺山廢棄礦坑50米 垂降攀爬救出洞送醫

瑞芳龍潭里環境五星級 各區里長來取經

相關新聞

柯文哲信任度墊底 王世堅喊話：快開議、收心不要再玩了

台北市長柯文哲的信任度，六名政治人物中墊底。民進黨議員王世堅批評，現在柯文哲不但信任度最低，不信任度也已經高過信任度。柯...

北市斯文里整宅都更困難重重 更新坪數過小住戶頻抱怨

等了50年、2018年開始動工的大同區斯文里三期目前僅蓋到6樓，二期有進度，但一期住戶同意都更比例僅7成，且住戶要求增加...

淡水漁人碼頭煙火秀 萬人湧入住房爆滿

一年一度淡水漁人碼頭煙火表演，「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」上個月30日登場，有漁人碼頭準備許多粉色主題遊樂園，讓大人小孩免費玩樂，當天人潮萬人湧入漁人碼頭，為的就是一睹煙火的美麗，飯店也出現滿房，直接帶動當地觀光。

人口普查防詐騙 瑞芳公所籲認證件、藍背心

今年是行政院十年一次的全國人口及住宅普查，除了網路填報、留置填表等方式外，新北市各區公所也將在11月開始派員面訪，瑞芳區今年共33個普查區，普查人數4052人，公所投入49位工作人員，穿著藍色新北普查背心並配戴識別證，請民眾認明清楚以防竊取個資。

汐止人口普查所揭牌 62人要普查上萬人

十年一次的人口普查就要在11月展開，汐止區人口普查所今(1)日上午正式揭牌，以汐止區來說，普查人數預估1萬五千多人，公所將動員62個人，也希望民眾能夠配合，而為了減少民眾對普查員的疑慮，也將秉持「3不＋2會」原則。

防蛇出沒！ 瑞芳基隆河高灘地除草盼落實

瑞芳區爪峰、東和、龍潭、龍興等里與基隆河比鄰，但因為河川高灘地的除草作業範圍不夠確定，時有里民反應河邊雜草有蛇出沒，因此新北市議員林裔綺服務處今(1)日前往視察雜草清除情況，要求除草業者跟當地里長確認清楚除草界線再簽訂合約，讓民眾安全更受到保護。

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

新北林口區寶斗厝坑山區的違法煉鋁工廠，因未領有固定汙染源設置及操作許可，新北環保局利用紅外線熱顯像空拍機蒐證，29日深夜...

騎士勾到脫落纜線摔飛 新北巿府剪除違規附掛電纜

新北67歲劉姓男子上月26日騎車行經過中和景新街口，卻遭路邊電線勾住滑倒摔飛，新北交通局今與中和區公所針對交通號誌桿纜線...

今天91記者節 柯文哲改口：也有濾食性吃素的沙魚

今天是記者節，台北市長柯文哲儘管沒有公開行程，難得安排媒體聯訪。柯文哲聯訪前後，都特別祝媒體們，記者節快樂！由於過去柯文...

新泰塭仔圳明年9月施工 業者嗆：最愛拆房子就是侯友宜

新泰塭仔圳重畫區長期鐵皮屋林立、公共設施不足，環境汙染嚴重，但開發案卻延宕多年，經與中央不斷協調，新北市府終於在今年8月...

替代役男專業諮商心理師 投入學童暑期輔導發揮所長

新北市新店區公所替代役男張益善，運用諮商心理師的專業能力，在暑假期間陪伴輔導2個案學生，役男張益善表示，這個活動不但讓他...

北市推學雜費電子支付 議員轟：只為漂亮綁定率

台北市教育局這學期開始推動學雜費電子支付，台北市議員黃郁芬今天在臉書貼文質疑，有家長跟她反應，家長座談會上校方挑明說，不...

熱門新聞

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

宜蘭轉運站9月17日停用 搭車請到臨時轉運站

夫楊偉中逝世2年 陳以真臉書首更新「我們都很思念」

影／10年磨一路 基隆中山一、二路拓寬今通車

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

畫家張真輔到新疆學剪紙 回鄉教孩子剪出農村世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。