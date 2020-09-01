人口普查防詐騙 瑞芳公所籲認證件、藍背心

今年是行政院十年一次的全國人口及住宅普查，除了網路填報、留置填表等方式外，新北市各區公所也將在11月開始派員面訪，瑞芳區今年共33個普查區，普查人數4052人，公所投入49位工作人員，穿著藍色新北普查背心並配戴識別證，請民眾認明清楚以防竊取個資。

瑞芳區公所今(1)日配合市政府，進行「人口及住宅普查所」揭牌儀式，將在11/8至11/30執行行政院每十年一次的全國普查，擔心民眾認不出普查人員的統一裝束，公所主管們特地一同穿上藍色新北市普查背心，參與揭牌，希望大家認明背心及識別證，能更加配合普查作業的執行。

瑞芳區長施玉祥表示，與詐騙集團不同的是，此次訪查人員會秉持「三不二會」原則，不會洩漏個資，不會問普查表以外的資料，更不會要求提供帳戶及存摺，而普查人員不但會配戴普查員證，也會親自遞送受訪戶函，請民眾多加留意，如有疑問也能撥打165反詐騙專線做查詢。

瑞芳區公所民政課長莊國隆表示，根據瑞芳區戶政資料，直至今年八月份，瑞芳區戶籍人口低於四萬人，並且接近1/3為老人與小孩，此次11月的全國性的人口普查作為政府施政參考，並影響未來偏鄉地區高齡化、少子化的政策實施，希望民眾多多配合，並同時認明「三不二會」原則，保護個資不被洩漏。