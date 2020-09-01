汐止人口普查所揭牌 62人要普查上萬人

十年一次的人口普查就要在11月展開，汐止區人口普查所今(1)日上午正式揭牌，以汐止區來說，普查人數預估1萬五千多人，公所將動員62個人，也希望民眾能夠配合，而為了減少民眾對普查員的疑慮，也將秉持「3不＋2會」原則。

汐止區公所人口及住宅普查所正式成立，十年1次的人口普查，以抽樣的方式進行，汐止區預計普查人數大約15400人，至於戶數則是6700戶，這次公所動員人力除了62位普查員，還包括7位指導員及7個行政人員，只是一般對於調查，民眾都比較會有戒心，對此，汐止區長也強調3不2會，其中一項就是一定不會要民眾提供帳戶或存摺。

汐止區長陳健民指出，3不，就是普查員不會洩露個人資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺，2會則是普查員會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶函，最重要是保護好普查回來的個資，也希望民眾能夠配合。

汐止區公所普查員說，十年前曾經參與過，事先都會與社區打個招呼，然後都有貼公告，還會貼自己的照片，讓民眾知道我是誰，才不會以為是詐騙集團，那這次要再普查還是會緊張，因為民眾一開始還是都會有疑慮，那會有耐心把普查作業完成。

陳健民表示，普查員問的資訊也是個資，因為資料問的非常的細，所以，那我們會特別要求同仁在個資保護上務必要做到。詐騙案件層出不窮，也造成民眾受訪意願低落，在執行普查任務阻力相對較多，所以，也強調這次執行會秉持「3不＋2會」原則，預計普查會從11月8日到11月30日展開。