防蛇出沒！ 瑞芳基隆河高灘地除草盼落實

瑞芳區爪峰、東和、龍潭、龍興等里與基隆河比鄰，但因為河川高灘地的除草作業範圍不夠確定，時有里民反應河邊雜草有蛇出沒，因此新北市議員林裔綺服務處今(1)日前往視察雜草清除情況，要求除草業者跟當地里長確認清楚除草界線再簽訂合約，讓民眾安全更受到保護。

基隆河流經瑞芳市區，河川兩旁的河灘地時有民眾反應雜草生蛇的問題，然而這幾年清除雜草的承包廠商每次施作，都未詢問過當地里長的需求範圍，許多民眾住宅後方或是河岸步道雜草茂盛，讓里辦公室相當頭疼，為此新北市議員林裔綺辦理8/11辦理會勘檢討後，9/1特地前來視察改善狀況。

爪峰里長簡明慧表示，爪峰里的河岸步道，在一年來志工共同努力美化下，已有魚群戲蓮花池的美景，感謝新北市議員林裔綺，辦理會勘後一個月與雜草清除業者溝通後，步道品質明顯好轉，這次也特地向水利局、高灘地管理處詢問是否能擴大蓮花池的範圍，吸引居民多多前來欣賞生態。

新北市議員林裔綺表示，會勘也去到東和、龍潭、龍興等里，讓里長與市府單位、承包廠商做良性溝通，彼此也承諾未來將確定好除草範圍再進行簽約與作業，讓施作品質不再與民眾需求背道而行，未來也期望在河灘地空間灑下花卉種籽美化環境，讓生態更加盎然。