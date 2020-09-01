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林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案
新北林口區寶斗厝坑山區的違法煉鋁工廠，因未領有固定汙染源設置及操作許可，新北環保局利用紅外線熱顯像空拍機蒐證，29日深夜與警方破獲該違法工廠，並依違反空氣汙染防制法第24條規定移送法辦，同時要求立即停工。
環保局說，該煉鋁廠去年10月常被民眾陳情有臭味飄出，但稽查時業者都說僅是倉儲使用，不過門口架設數支攝影機且門禁森嚴，環境稽查重案組決定長期蹲點埋伏並以空拍機蒐證，確實發現疑似作業情形，並有產品運送出廠。
環保局指出，8月29日深夜以配有紅外線熱顯像功能的空拍機進行蒐證，果然發現該廠區有明顯溫度變化，立刻聯繫林口分局前往稽查，但業者卻關閉所有燈源及相關融爐設備，並且拒不開門。
不過該煉鋁廠內的熔鋁作業區仍有100度以上餘溫，環境稽查重案組聯繫負責人時，業者在電話中矢口否認，抵達現場時還說是前幾日熱機餘溫，環保局說，出示相關證據後，業者才坦承冶煉鋁錠。
業者指出，有參與工廠輔導說明會，會配合改善作業並儘速尋找適宜土地遷廠。環保局說，該業者未領有固定汙染源設置及操作許可證逕行運作，已違反空氣汙染防制法第24條，最重可罰2000萬元罰鍰。
環保局呼籲，業者勿心存僥倖、隱身山林從事非法破壞國土及環境，透過空拍機等設備，查獲違規汙染事實，必依法嚴懲、決不寬貸。這次執勤中因風大有空拍機掉落於山區，若民眾有拾獲，儘速向環保局聯繫。
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