林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

新北林口區寶斗厝坑山區的違法煉鋁工廠，因未領有固定汙染源設置及操作許可，新北環保局利用紅外線熱顯像空拍機蒐證，29日深夜與警方破獲該違法工廠，並依違反空氣汙染防制法第24條規定移送法辦，同時要求立即停工。

環保局說，該煉鋁廠去年10月常被民眾陳情有臭味飄出，但稽查時業者都說僅是倉儲使用，不過門口架設數支攝影機且門禁森嚴，環境稽查重案組決定長期蹲點埋伏並以空拍機蒐證，確實發現疑似作業情形，並有產品運送出廠。

環保局指出，8月29日深夜以配有紅外線熱顯像功能的空拍機進行蒐證，果然發現該廠區有明顯溫度變化，立刻聯繫林口分局前往稽查，但業者卻關閉所有燈源及相關融爐設備，並且拒不開門。

不過該煉鋁廠內的熔鋁作業區仍有100度以上餘溫，環境稽查重案組聯繫負責人時，業者在電話中矢口否認，抵達現場時還說是前幾日熱機餘溫，環保局說，出示相關證據後，業者才坦承冶煉鋁錠。

業者指出，有參與工廠輔導說明會，會配合改善作業並儘速尋找適宜土地遷廠。環保局說，該業者未領有固定汙染源設置及操作許可證逕行運作，已違反空氣汙染防制法第24條，最重可罰2000萬元罰鍰。