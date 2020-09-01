快訊

兩韓一家親？朝鮮半島局勢和北韓核武戰略思維

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲信任度墊底 王世堅喊話：快開議、收心不要再玩了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨議員王世堅說，現在台北市長柯文哲不但信任度最低，不信任度也已經高過信任度。柯文哲最大危機就是多數民眾已經不再信任柯文哲。記者林麗玉／攝影
民進黨議員王世堅說，現在台北市長柯文哲不但信任度最低，不信任度也已經高過信任度。柯文哲最大危機就是多數民眾已經不再信任柯文哲。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲的信任度，六名政治人物中墊底。民進黨議員王世堅批評，現在柯文哲不但信任度最低，不信任度也已經高過信任度。柯文哲最大危機就是多數民眾已經不再信任柯文哲。王世堅也向柯文哲喊話，「要開議了，該收心啦，不要再玩了。」

王世堅批評柯文哲，當一位從政者不被社會所信任，沒有公信力 ，自然人民就不會把公權力授與給他，柯從政還有任何意義嗎？甚至王批評，柯文哲這將近一年來，是專職黨主席、兼差市長，無心市政，支持度、信任度的下滑，只是家常便飯，剛好而已。

王世堅說，若柯文哲再不收心、好好專心市政，民眾對他的支持度、信任度都還會再下滑。柯文哲的支持度、信任度，「只有更低、沒有最低」，還會持續下探底線。

另外，對於柯文哲的信任度超過民眾黨的好感度、不信任度大於民眾黨反感，被解讀「成也柯文哲、敗也柯文哲」？王世堅說，民眾黨很傷腦筋的地方，就是這個黨沒中心思想、核心價值，還有民眾黨只靠一個、唯一、最大政治明星-柯文哲，若這政治明星不再受信任，不再被支持，那是不是這黨就垮了？這黨存在就毫無價值、意義。

王世堅說，柯文哲應該考慮，是不是解散這個黨，或柯文哲就辭去市長，專心當民眾黨主席，總不能腳踏兩條船，王也再秀台語「雙腳踏兩條船、心頭亂紛紛...」指柯兩邊都要兼顧，結果兩邊都做不好，這是理所當然的事。

柯文哲 王世堅 民眾黨

延伸閱讀

美牛豬突襲急進口 柯文哲：小英換了什麼回來應講清楚

今天91記者節 柯文哲改口：也有濾食性吃素的沙魚

低調探視館長 柯文哲提醒別逞強：傷勢還是蠻重

信任度墊底落後侯蔡賴 柯文哲：逆風谷底 再改進就是了

相關新聞

柯文哲信任度墊底 王世堅喊話：快開議、收心不要再玩了

台北市長柯文哲的信任度，六名政治人物中墊底。民進黨議員王世堅批評，現在柯文哲不但信任度最低，不信任度也已經高過信任度。柯...

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

新北林口區寶斗厝坑山區的違法煉鋁工廠，因未領有固定汙染源設置及操作許可，新北環保局利用紅外線熱顯像空拍機蒐證，29日深夜...

騎士勾到脫落纜線摔飛 新北巿府剪除違規附掛電纜

新北67歲劉姓男子上月26日騎車行經過中和景新街口，卻遭路邊電線勾住滑倒摔飛，新北交通局今與中和區公所針對交通號誌桿纜線...

今天91記者節 柯文哲改口：也有濾食性吃素的沙魚

今天是記者節，台北市長柯文哲儘管沒有公開行程，難得安排媒體聯訪。柯文哲聯訪前後，都特別祝媒體們，記者節快樂！由於過去柯文...

新泰塭仔圳明年9月施工 業者嗆：最愛拆房子就是侯友宜

新泰塭仔圳重畫區長期鐵皮屋林立、公共設施不足，環境汙染嚴重，但開發案卻延宕多年，經與中央不斷協調，新北市府終於在今年8月...

替代役男專業諮商心理師 投入學童暑期輔導發揮所長

新北市新店區公所替代役男張益善，運用諮商心理師的專業能力，在暑假期間陪伴輔導2個案學生，役男張益善表示，這個活動不但讓他...

北市推學雜費電子支付 議員轟：只為漂亮綁定率

台北市教育局這學期開始推動學雜費電子支付，台北市議員黃郁芬今天在臉書貼文質疑，有家長跟她反應，家長座談會上校方挑明說，不...

9月1日多項新制上路 北市捷運、公車開放攜帶寵物鳥

今天9月1日，雙北均有新制上路，北市機車路邊停車推出400元月票實施，北市府也宣布今起捷運和公車同步開放攜帶小型寵物鳥搭...

青少有異狀...家長關懷 覺察、詢問、傾聽及求援4步驟

台北市2019年青少年自殺死亡人數較前一年增加64.7%。台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍表示，青少年的心理問題常是多...

少年愁滋味 北市自殺死亡攀升64%

依據衛福部統計，2019年台北市自殺死亡人數339人，較2018年減少10人，但值得關注的是，15-24歲青少年自殺死亡...

新北振興168首波抽獎 電動汽車得主直說嚇到了

新北市搶中央振興券商機推出「新北振興168」月月抽獎活動，首波抽獎昨天下午舉行，抽出特獎161萬元的特斯拉電動汽車得主，...

台北港明渠淤積 耗資700萬清淤

新北市八里區紅水仙溪出海口處，長時間受雨水沖刷及潮汐作用，導致汙泥淤積嚴重，讓停泊在台北港明渠中的數十艘漁船，退潮時難以...

熱門新聞

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

淡江大橋兩岸引道落差大 八里人喊：別讓期待變傷害

夫楊偉中逝世2年 陳以真臉書首更新「我們都很思念」

宜蘭轉運站9月17日停用 搭車請到臨時轉運站

影／10年磨一路 基隆中山一、二路拓寬今通車

畫家張真輔到新疆學剪紙 回鄉教孩子剪出農村世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。