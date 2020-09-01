柯文哲信任度墊底 王世堅喊話：快開議、收心不要再玩了

台北市長柯文哲的信任度，六名政治人物中墊底。民進黨議員王世堅批評，現在柯文哲不但信任度最低，不信任度也已經高過信任度。柯文哲最大危機就是多數民眾已經不再信任柯文哲。王世堅也向柯文哲喊話，「要開議了，該收心啦，不要再玩了。」

王世堅批評柯文哲，當一位從政者不被社會所信任，沒有公信力 ，自然人民就不會把公權力授與給他，柯從政還有任何意義嗎？甚至王批評，柯文哲這將近一年來，是專職黨主席、兼差市長，無心市政，支持度、信任度的下滑，只是家常便飯，剛好而已。

王世堅說，若柯文哲再不收心、好好專心市政，民眾對他的支持度、信任度都還會再下滑。柯文哲的支持度、信任度，「只有更低、沒有最低」，還會持續下探底線。

另外，對於柯文哲的信任度超過民眾黨的好感度、不信任度大於民眾黨反感，被解讀「成也柯文哲、敗也柯文哲」？王世堅說，民眾黨很傷腦筋的地方，就是這個黨沒中心思想、核心價值，還有民眾黨只靠一個、唯一、最大政治明星-柯文哲，若這政治明星不再受信任，不再被支持，那是不是這黨就垮了？這黨存在就毫無價值、意義。

王世堅說，柯文哲應該考慮，是不是解散這個黨，或柯文哲就辭去市長，專心當民眾黨主席，總不能腳踏兩條船，王也再秀台語「雙腳踏兩條船、心頭亂紛紛...」指柯兩邊都要兼顧，結果兩邊都做不好，這是理所當然的事。