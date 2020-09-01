騎士勾到脫落纜線摔飛 新北巿府剪除違規附掛電纜

新北67歲劉姓男子上月26日騎車行經過中和景新街口，卻遭路邊電線勾住滑倒摔飛，新北交通局今與中和區公所針對交通號誌桿纜線清整行動，把中和5處路口違規附掛在交通號誌桿的纜線強制剪除，回給民眾整潔的天際線。

交通局交通管制工程科長陳建成說，中和區景新街發生纜線脫落，導致路過騎士受傷，事後與台電、警察局、養工處、區公所等各單位，勘驗事故原因，發現多組未申請的無主電纜線附掛在交通號誌桿。

陳建成指出，多組纜線附掛在交通號誌桿，其中一組無主的光纖纜線斷裂，導致所有纜線扯落，造成路過機車騎士摔倒受傷，今決定針對中和區景新街383巷、410巷、467巷，以及忠孝街、四維街等5處路口，剪除違規附掛在交通號誌桿的纜線。

陳建成也說，電纜線及設備未經向交通局申請同意均不得附掛於交通號誌桿，已函請所屬纜線業者在9月1日前自行移除未申請附掛的纜線及設備，今更擴大範圍至中和5大路口清整，將違規附掛在交通號誌桿的纜線，一律強制剪除。

新北交通局說，已申請同意附掛的纜線與設備，應依照新北市纜線清整計畫規定附掛，並張貼纜線標章，未依規定者將強制移除，避免路口纜線紊亂、垂落、斷裂等情形，才能維護用路人安全。