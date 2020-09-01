北市推營業場所查詢系統 籲業者選擇合法地點

台北市商業處今天表示，營業場所應符合建築法等規定，若不符規定，業者仍要登記，除列管至改善為止，也可裁罰，呼籲業者透過營業場所查詢系選擇符合規定地點。

北市府商業處發新聞資料指出，業者申請公司設立、遷址、登記營業項目時，若營業場所不符合北市土地使用分區管制自治條例、建築法，會先要求改善，假如業者不改善且仍要申請登記公司，會全面追蹤列管、開罰至改善為止。

商業處指出，營業場所不符合建築法等規定，業者仍要登記，經主管機關訪視認定違規使用，可連續裁罰新台幣6萬元以上、30萬元以下並斷水斷電，籲業者多使用「營業場所E化查詢系統」，選擇合法地點營業。

商業處表示，為落實營業場所登記源頭管理，今年1月設置查詢營業場所系統網頁，民眾至網頁輸入查詢地址、營業項目，可得知地點是否符合建築法等規定。

商業處表示，有業者過去租賃、購買建物當營業場所時，因不清楚場所是否違反北市土地使用分區管制條例、建築法規定，導致誤觸法規，被罰款或無法開業。

商業處指出，透過營業場所查詢系統網頁，提供業者先了解地點是否符合建築法等規定，租賃、購買時才能確保權益。可上網搜尋「營業場所預先查詢」得知內容。