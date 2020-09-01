育達改名普林思頓收國小生 開學僅1人報到

台北市私立育達高職6月改名普林思頓，並增設國中小部，但截至昨天開學日，國小部僅1人報到。台北市教育局今天表示，9月底前都可持續招生，即使只有1位學生也需正常上課。

育達高職6月增設國中2班、國小3班，因應新制改名「普林思頓高級中等學校」，8月1日起開招國中小生，但普林思頓高中校長劉育仨證實，截至8月31日開學日，國小部只收到1位新生，主因招生期太短，會持續招生到9月底。

台北市教育局主任秘書陳素慧指出，目前私立學校招生，教育局有訂收班人數上限，以普林思頓為例，核定3班招生3班，總人數不可超過90人，但沒有限制最低招生人數，所以家長若已繳費且確定入學，學校就須調配師資，協助學生上課。

普林思頓校方表示，即使只收到1位新生，學校仍會開課，教學內容循「學思達教學法」，鼓勵學生自學、思考與表達，不認為會因沒有同儕而影響學生表達，目前編制內國小部老師有5位，包含2位專任老師和2位外師等。

有媒體報導，普林思頓國小部每學期學費高達41萬元，且聘用政大金融系畢業老師教體育課。對此，劉育仨表示，「絕對沒有」41萬學費，依照教育局規範，每學期雜費為5萬5000元，其他代收代辦等費用須視學生參與課程而訂。

對是否聘用缺乏經驗的老師，劉育仨表示，媒體報導的政大金融系畢業體育老師是兼任老師，只有上兒童啟蒙課程，且他具備證照，是專業體能訓練教練，並非沒有經驗。