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台南受豪雨連日侵襲 市府搶修37區215處坑洞

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南受豪雨連日侵襲，37區出現200多處坑洞。圖／台南市工務局提供
台南受豪雨連日侵襲，37區出現200多處坑洞。圖／台南市工務局提供

台南市連續多日受到強降豪雨侵襲，導致部分道路出現坑洞及破損現象，根據統計，台南市政府針對37區補了215處道路坑洞，較以往減少甚多，為維護民眾行車安全，大多都是冒雨在第一時間前往搶修補洞。

台86受到雨勢影響，破了200個坑洞，公路總局第五區養護工程處新化工務段盡速完成修補，同時也引起民眾關心台南市的道路狀況。台南市工務局表示，近年來台南市嚴格執行路平政策，除了加強路平專案的道路厚度和底層改善，一般道路維護也透過前瞻計畫爭取中央經費約24.9億元改善道路。

此波強降豪雨期間，市府搶修台南市37區坑洞共215處，工務局表示，路平政策不間斷，加上爭取中央前瞻計畫經費挹注，目前較以往已大幅下降，顯見績效，「路平政策是永續的」，市府仍會持續逐年進行全面性的刨鋪工程或列入路平專案進行改善。

路平專案 豪雨

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