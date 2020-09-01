成吉思汗台中館開放參觀 大批民眾排隊等候

網紅「館長」陳之漢的成吉思汗健身俱樂部台中館，今天中午起開放參觀，大批民眾排隊等候。台中市運動局長李昱叡說，各運動企業領導人到台中推展運動健身，市府都支持且歡迎。

陳之漢日前遭開槍受傷住院，甚至外傳是因為插旗台中市開設健身館引起，而原定今天起開放參觀的台中館，仍然如期進行，並推出前800名加入會員可獲贈潮T的早鳥專案，吸引大批粉絲及民眾一早就到場排隊等候，警方也出動人員到場，以防發生脫序意外。

成吉思汗台中館在官網上宣布預售第一波優惠，9月1日起到15日開放參觀時間中午12時到晚上12時為止。挾著「館長」高知名度，加上槍擊案引發多方揣測，民眾一早就來現場排隊，到中午前現場已有數百名民眾在場排起長長人龍。

成吉思汗台中館今天開放參觀也引發市府注意，主管機關台中市運動局除派員前往現場了解外，李昱叡表示，市府對各個運動企業領導人要到台中推展運動健身事業，都持支持及歡迎態度，希望能因而帶動台中運動產業及市民參與運動的風氣。

李昱叡指出，每個企業都會重視品牌價值，市府也都樂觀及正面看待，成吉思汗台中館今天裝修到一個程度而對外開放參觀，市府有去了解，以參觀角度來講，讓市民及運動迷去參觀也是不錯的行銷策略，同時業者因為重視品牌，相關申請流程及法規面完備都積極在準備中。

李昱叡說，雖然成吉思汗台中館已向都發局申請竣工，但還未經都發局核准竣工，在還未核准竣工前，只能先開放參觀，還不能正式營運及試營運。