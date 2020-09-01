今天91記者節 柯文哲改口：也有濾食性吃素的沙魚

今天是記者節，台北市長柯文哲儘管沒有公開行程，難得安排媒體聯訪。柯文哲聯訪前後，都特別祝媒體們，記者節快樂！由於過去柯文哲曾在上網紅直播節目時，透露最恨沙魚(媒體記者)，柯文哲今天說，「什麼？！ 沙魚也有可愛的，沙魚也有吃素的啊！」「有那種濾食性吃素的沙魚。」

柯文哲今天一改過去速戰速決聯訪的習慣，一到聯訪會場，先發送記者節小禮物「熊讚便利貼」，由於媒體眾多，講求效率的柯文哲一排一排發小禮物，柯文哲還邊發邊唸「其實我在拖你們時間，不曉得嗎？」「拖著拖著10分鐘就過去了」、「這樣10分鐘（聯訪時間）就又拖掉一半了。」

幕僚特別交代，今天是記者節，柯文哲上工(聯訪)前，不忘祝記者節快樂，聯訪結束，柯文哲更在幕僚提醒下，再祝一次記者節快樂！由於日前柯文哲曾在學腹語時說，「最恨沙魚？」媒體問柯，「你不是最恨沙魚？」柯文哲妙回，「蛤！沙魚也有可愛的，也有吃素的啊，有那種濾食性吃素的沙魚。」媒體回...「所以是由愛生恨？」