新北首度出動紅外線空拍機蒐證 偵破非法煉鋁廠

新北市環保局今天指出，稽查重案組首度運用紅外線熱顯像空拍機蒐證，並長期蹲點偵查，8月29日深夜會同林口警方在林口山區，破獲非法煉鋁工廠，依違反空污法告發與命令停工。

新北市政府環保局表示，藏身林口區寶斗厝坑山區的煉鋁廠，於民國108年10月常被民眾陳情檢舉飄出臭味。稽查時，業者宣稱僅作為倉儲，但廠區外面安裝數支攝影機且門禁森嚴，十分可疑。

經環保稽查重案組長期蹲點埋伏，並以空拍機蒐證後，發現業者疑似煉鋁作業，並有鋁錠運送出廠。8月29日夜間，環保局以紅外線熱顯像空拍機蒐證，果然發現廠區有明顯溫度變化。

環保局會同林口警分局稽查，業者隨即關閉所有燈源及相關融爐設備拒不開門。重案組摸黑沿山旁小路進入廠區，並以熱顯像儀確認熔鋁作業區仍有攝氏100度以上餘溫，且發現數百錠成品及煉鋁廢料。

廠區負責人辯稱鍋爐溫度應為前幾日熱機餘溫，經重案組與警方出示相關證據，業者才坦承冶煉鋁錠，並承諾後續會配合改善作業，並盡速尋找適宜土地遷廠。

環保局指出，業者未領有固定污染源設置及操作許可證逕行運作，已違反空氣污染防制法，當場告發，並命立即停工。

環保局表示，過去曾出動過紅外線熱顯像空拍機執勤，但多為背景勘查使用，這次有明確目標並偵測到明顯溫度反映，破獲冶煉鋁工廠，是首度應用在偵查案件破獲。

不過，於稽查過程中因夜間林口山區風勢強勁，熱顯像儀空拍機於返航時，墜落於山區。環保局將持續派員蒐尋，民眾若拾獲請與環保局聯繫。