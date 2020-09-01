新泰塭仔圳明年9月施工 業者嗆：最愛拆房子就是侯友宜

新泰塭仔圳重畫區長期鐵皮屋林立、公共設施不足，環境汙染嚴重，但開發案卻延宕多年，經與中央不斷協調，新北市府終於在今年8月發布實施都市計畫，第一區將於明年9月執行拆除並施工。地政局今上午舉辦說明會，有廠家反映，搬遷時間太倉促，更嗆聲「最愛拆房子的就是侯友宜」；地政局則回應，有畫設3處產專區供地方產業使用，另有林口工一、新店寶高智慧園區等輔導搬遷配套方案。

新北市府為辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案，今明兩天在新莊體育館舉辦4場次市地重劃說明會，說明重劃意旨及計畫期程，約200位區內土地及地上物所有權人出席，市議員黃林玲玲、鍾宏仁、陳明義、蔡健棠也到場關心。

地政局指出，第一區市地重劃計畫書已於8月24日起公告30日，9月23日公告期滿後，將接續公告地上物拆遷補償清冊，重劃面積約271公頃，地上物約3500餘間，故規畫1年自動搬遷期，若明年9月尚未搬遷將進行強制拆除。

說明會現場有業者反映，明年9月就要拆除，但市府提供的公有工業地有些甚至沒動工，「要我們搬去哪裡？」更有業者激動嗆聲，「最愛拆房子的就是侯友宜，把拆房子當作豐功偉業。」

鍾宏仁也表示，塭仔圳市地重劃對地方是好事，但過程中市府應積極輔導安置廠家，因大多是中小實業，搬遷過程形同收入中斷，除應按廠商性質媒合地點，也要盡快提供拆遷補償。

地政局回應，預計在9月公告地上物補償，讓民眾自行拆除廠房，並畫設3處產業專用區供地方產業使用，另有林口工一、新店寶高智慧園區等輔導搬遷配套方案。