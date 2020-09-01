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北市文林北路更新完成 來往士林、北投不再顛簸

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市文林北路長期經車輛及公車輾壓，導致道路不平、路面龜裂情況嚴重。圖／北市新工處提供
北市文林北路長期經車輛及公車輾壓，導致道路不平、路面龜裂情況嚴重。圖／北市新工處提供

北市北投區文林北路為士林及北投兩區往來主要交通幹道之一，上下班尖峰時段湧入大量車潮，加上周邊還有學校，也是公共運輸必行之路，車輛長期輾壓及管線多次修復，造成路面龜裂情況日益嚴重，對此，北市新工處斥資561萬元進行路面更新工程，近期已施工完畢，提供民眾更加平順的通勤道路。

新工處工務科長郭俊昇指出，文林北路除了是來往士林區及北投區主要幹道之一，其西側的承德路也承接、分攤文林北路的車流。

同時也是東側捷運淡水線沿線道路，包含東華街一段及西安街一段的替代道路之一，周邊還有文林國小及中正高中，因此也成為上下課公車的必行之路。

郭俊昇表示，由於路面經公車及一般車輛反覆輾壓，以及地下生活管線緊急修復臨補多次，長久下來導致路面老化沉陷、龜裂情況日益嚴重，用路人行經此路段明顯感受顛簸不平。

為此，針對文林北路路基不良進行路面更新工程，總改善長度約687.6平方公尺，同時辦理人手孔下地作業，減量下降21座，使路面更為平順，總經費約561萬元，近期已全面完工。

新工處工務科北區工務所主任王頌夫表示，施工期間為避免影響附近學校及上下班車流，皆於平日夜間時段施工，難免影響沿線周邊住戶及商家生活起居，感謝市民的容忍配合。

北投區文林里長劉憲昌也表示，統一整合各管線單位挖修後再進行路面銑鋪，完工後並納入禁挖管制範圍，可減少反覆挖補造成民眾觀感不佳情形，提供民眾良好居住品質。

北市文林北路為往來士林區及北投區的主要幹道，道路更新後讓用路人行走更順暢。圖／北市新工處提供
北市文林北路為往來士林區及北投區的主要幹道，道路更新後讓用路人行走更順暢。圖／北市新工處提供

北投 修復 北市

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