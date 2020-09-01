北市推學雜費電子支付 議員轟：只為漂亮綁定率

台北市教育局這學期開始推動學雜費電子支付，台北市議員黃郁芬今天在臉書貼文質疑，有家長跟她反應，家長座談會上校方挑明說，不希望學雜費電子支付綁定率低，以免引起教育局的不滿。黃郁芬質疑，電子支付政策目標或許是好，但缺乏溝通，草率推動將淪為「只求綁定率好看」、「只為讓市長柯文哲滿意」。

黃郁芬今天在臉書說，爸爸媽媽們有注意到嗎？台北市新的校園政策悄悄上路，就是「 學雜費電子支付」。北市教育局宣佈從這學期開始，除非家長有紙本的需求並且各自提出，不然學雜費的繳納全數以線上為主，以推動校園的無紙化。

黃郁芬說，政策目標或許是好的，但是在缺乏溝通下就草率推動的結果，將無可避免發生兩點問題，北市府為求綁定率好看，強制家長全面改用電子支付、不給選擇，甚至今天才有人跟她反應，學校挑明的說，不希望學雜費電子支付綁定率低，以免引起教育局的不滿。

黃郁芬表示，這只是一所學校的例子，但是政策倉促上路之下，難保其他學校不會出現拚綁定率、只求數字好看，忽略溝通的情況，甚至只給家長電子支付的選項、不讓家長知道還是可以紙本繳費。黃批評，說不清楚法源依據，就要家長吞下新的政策。甚至北市府說不清楚法源依據、就要家長吞下新的政策。

黃郁芬說，這展現了台北市教育主管機關， 繞過家長、不尊重家長意見、只為了達到柯文哲市長所追求的「智慧城市」而一意孤行的態度。黃郁芬說，校園智慧販賣機爭議的殷鑑不遠，沒想到教育局還沒能學到教訓。

黃郁芬提到，也有家長現場請教校方強制改用電子支付的法源依據為何，校方卻說自己沒有資格回答，說來說去就是說不出來，「全面改用電子支付的法源在哪裡？」

黃郁芬批評，教育局對各個學校政策溝通不確實、讓校方第一線面對家長的質疑還無法回答；是否學校為了討好主管機關而呼攏家長，強硬要求家長改變付款習慣。

黃郁芬說，一個政策的推行，若只是為了追求漂亮的綁定率、只是為了讓主管機關滿意、只是為了讓市長滿意，而不去落實與家長及民眾的溝通，政策怎麼推都不會順利。教育局應該加強與各校溝通，先採紙本與電子支付並行方式、放寬學雜費電子支付試辦時間，不要讓良善的政策方向，因為溝通的不足，而造成更大的歧異。