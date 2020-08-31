土城231年大墓公中元祭典 今晚跳鍾馗驅鬼祈福

農曆七月半「中元節」將至，新北市土城大墓公連辦4天中元祭典，吸引許多民眾參與，市長侯友宜今也前往參香祈福，廟方表示，今年除邀請到綜藝節目超級夜總會為中元法會拉開序幕，也有遶境、放水燈、安魂法會等儀式，今晚更將舉行「跳鍾馗」道教科儀，象徵驅鬼除煞及祈福求安，儀式莊嚴又極具特色。

侯友宜指出，大墓公中元祭典已成為土城、板橋、中和地區重要信仰活動，傳承百年，並登錄為市定民俗文化資產，感謝廟方熱心地方公益，分送白米、物資給弱勢機構與家庭，近兩年更捐贈市府消防衣褲50套及土城消防分隊警報器350個。

財團法人新北市神明會義塚大墓公董事長盧國雄表示，大墓公至今已有231年的歷史，主祀傳承百年的忠烈義魂，位處黑狗寶穴，香火鼎盛，每年中元普渡、清明及義塚公忌辰，都是地方盛事。今年由中和區主辦祭典，並於土城及中和市區遶境。

民政局長柯慶忠表示，大墓公中元祭典延續傳統，於農曆7月11日至14日連續四天盛大舉行，今年除迎神、豎燈篙、神尊安座，更邀請綜藝節目超級夜總會拉開序幕，並有遶境、放水燈、安魂法會，今日為團拜、焰口施食、及跳鍾馗等道教科儀，明日則是送神及拜謝大墓公，全程遵循古禮舉行。

其中，跳鍾馗是民間借鬼王鍾馗身分與形象的一種民俗儀式，主要在驅鬼除煞及祈福求安。扮演鍾馗角色的人，會畫上凶悍臉譜、著草鞋、腳踩七星步，同時點火引燃車龍鞭符令打五方驅趕鬼魂，並向四周拋灑糖果、孤飯，做為孤魂饗宴，儀式莊嚴又具特色。