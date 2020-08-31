北市推都計建管E化查詢 9月1日起不合格者最高可罰30萬

為落實源頭管理及降低民眾觸法蒙受損失，北市府首創營業場所都計建管E化查詢系統，只要線上輸入欲查詢地址及營業項目，即可得知是否符合都計建管規定，北市商業處表示，9月1日起即刻實施，未來為符合規定辦理登記者，可依法連續裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並斷水斷電。

商業處指出，此系統可查詢營業場所、簽訂房屋租賃契約、裝修或辦理登記前等各個階段。自系統上線以來，平均申請使用量大幅提升，超過去年同期10倍以上。

商業處表示，明日起申請人辦理設立、遷址（含分公司、分支機構）、新增營業項目登記案件，如營業場所未符合都計建管規定，經輔導要求改正後，仍執意辦理登記者，將全面追蹤列管。

未來不符合都計建管規定辦理登記者，如經目的事業主管機關至現場訪視發現違規使用情況，將依「都市計畫法」第79條規定，都發局除可連續裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，還將斷水斷電。

另外，考量新型態經營模式，場所審查也增加「住宅為主兼辦公室」選項，若公司貨商業登記的場所是以「住宅為主兼作辦公室」使用狀況，申請人在申請預審，或公司（商業）登記時須檢附居住事實證明，如室內空間全景及各隔間照片，來辨識有居住事實。

檢附的平面圖說須有申請人簽名或蓋章切結與現場相符，營業場所將以住宅使用來審查，若經檢舉且訪視現場發現，主要為辦公室使用有不符土地使用規定者，仍將依照都計法規定予以裁處。