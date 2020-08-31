台北港明渠淤積卡漁船 耗資700萬啟動清淤

新北市八里區紅水仙溪出海口處，長時間受雨水沖刷及潮汐作用，導致汙泥淤積嚴重，令停泊在台北港明渠中的數十艘漁船，退潮時難以進出，每逢暴雨、颱風時，更影響雨水宣洩，造成八里地區淹水，民眾抱怨連連。台北港即日起啟動清淤工程，共耗資700多萬元，針對明渠及紅水仙溪出海口段清淤，預估年底完成。

紅水仙溪發源於林口區，全長約11.7公里，主要流域為林口、八里一帶，為八里市區雨水下水道排放路徑，最終於台北港出海，注入台灣海峽；出海口旁的台北港明渠，則俗稱為「八里護城河」，水流平緩，平時為漁船停泊處，假日也經常有釣客造訪。

訊塘里長張金貴指出，紅水仙溪出海口一帶已多年沒有清淤，淤積狀況十分嚴重，每逢暴雨或颱風溪水暴漲，出海口附近的訊塘里、舊城里、荖阡里等地經常淹水，最高曾淹到70公分；出海口旁的明渠若遇退潮，漁船更是卡在河道，出不去也回不來，只能等到漲潮才能通行，相當困擾。

洪孟楷立委服務處日前邀集水利署、基隆港務分公司、新北水利局、八里區公所及里長到場會勘後，航港局及港務公司將耗資700萬元啟動清淤，上周已開始施工。

洪孟楷表示，因應極端氣候，清淤應是定期作業，而非淤積後才來頭痛醫頭、腳痛醫腳，因此特別要求承包廠商清除深度為「退潮時向下清淤兩公尺」，此次清淤後至少能堪用15年，解決短、中期內的航行困擾。