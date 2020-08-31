雙溪廢棄電器再利用 女力習得一技之長

雙溪區平林里黃金資收站成立多年，成效卓越，雙溪區公所推動廢棄資源回收再利用及讓女性學得一技之長，辦理了女力電器培訓課程，今(31)日學員進行成果分享，讓女性習得一技之長，提供女性一個展現女力無限可能的舞台。

翻轉職業的刻板印象，女性也可以學電器維修，只要有興趣，都可以一起學習，現在整個課程結束，學員不論男女，大家都收穫滿滿，修好的電器還可以用來幫助需要幫助的人。

平林里長黃添松表示，這個課程的概念是要讓廢棄物變黃金，透過課程讓有興趣的民眾一起加入維修行列，將維修後的家電轉贈給有需要的人，善盡社會責任，落實資源回收再利用的理念。

新北市雙溪區藍區長表示，希望透過課程以及民眾的參與，大家一起為環境盡一份心力，從「減廢」走向「零廢」的終極目標，也推動性別平等，讓女性習得一技之長，提供女性一個展現女力無限可能的舞台。

許多被丟棄的小家電都可以簡單進行修理，賦予二次生命，修理來的家電可以捐贈也可以義賣，重要的是對環境的愛護，需要大家一同努力。