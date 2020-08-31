淡江大橋兩岸引道落差大 八里人喊：別讓期待變傷害

淡江大橋目標2024年完工，第二標工程八里及淡水區引道預計明年中完成，但八里地方居民反映，相較淡水端設有觀景台及綠美化設施，八里引道周邊卻無相關規畫，加上未來引道興建後，下方博物館路202巷難以排水，大雨恐造成積、淹水，應盡速研擬改善方式，避免期待變成傷害。

立法委員洪孟楷今與市議員鄭戴麗香邀集交通部公路總局、新北市水利局、八里區公所及在地里長召開會勘，研議八里引道周邊綠美化、聯外道路拓寬及博物館路202巷排水改善等事項。

頂罟里長洪志成指出，淡江大橋淡水端引道規畫有觀景台，有望成為新地標，但八里端引道卻無相關規畫，淡江大橋反而只帶給八里更多車輛及塞車問題，無法帶來更好的生活品質；另博物館路202巷原本就常淹水，八里引道興建後，巷口道路墊高，恐更加影響排水。

鄭戴麗香表示，當初規畫淡江大橋時，八里人大部分都反對，認為將造成當地塞車，經與地方溝通，以及中央決議將淡海輕軌延伸至八里後，才獲得民眾支持；但未來引道興建後，淡水河左、右岸引道景致落差太大，八里應研擬周邊綠美化，為當地帶來正向發展，「不要讓居民期待變成傷害。」

洪孟楷則建議，因應淡江大橋帶來的車潮，八里引道的聯外道路也要拓寬，避免交通打結；針對博物館路202巷排水改善，由於涉及地方及中央權責，將由水利局主責，兩周內邀集相關單位討論；綠美化部分，則由公路總局於一周內召開地方說明會，朝納入地方意象施作。

交通部公路總局西濱北工處副處長林廷彥說明，針對匝道下方排水，已設有地下箱涵排至淡水河，並有橋下雨水滯留池，增加滯洪能力，後續針對202巷排水工程，將與地方討論經費分攤及施作方式。