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中元有愛！ 林口公所「集福供品桌」做公益

觀天下 / 記者胡宇軒／林口報導
新北市林口區公所設置「公益集福供品桌」，邀請民眾一起來祈福做公益。 圖／永佳樂有線電視提供
新北市林口區公所設置「公益集福供品桌」，邀請民眾一起來祈福做公益。 圖／永佳樂有線電視提供

農曆七月平安月，新北市林口區公所舉辦祈福平安祭典，祈求地方風調雨順、合境平安，並設置「公益集福供品桌」，邀請民眾一起來祈福做公益，祭品捐贈給新北市街友中途之家-觀照園，將慈悲的善心普及到更多家庭，讓普渡更有實質意義。

林口區長藍品畯表示，農曆七月普渡大拜拜，民眾總是會準備許多豐盛的供品及祭品拜拜，除了帶回或分送親友，更有些人是擺放到過期，形成浪費，於是發起這次的愛心捐贈活動，將拜拜過後的供品贈予社福團體及有需要的市民手中。

藍品畯表示，公益訊息發布後就有民眾陸續詢問參加，蔡淑君議員更是知道訊息後就表示捐出物資，更有善心人士一次捐出100斤白米做公益，農曆七月份，其實是個充滿慈悲及大愛的時節，中元普渡除為自身祈求平安幸福外，如果能將慈悲的善心普及到更多家庭，這樣會讓普渡更有實質意義。因此，透過把供品捐贈給慈善團體、弱勢家庭，讓愛心及物資分享，就能將善心化作大愛，盡自己能力幫助到需要幫助的人。

林口區公所表示，本次活動合作的捐贈對象為服務街友的林口觀照園，期待透過此一方式將各界愛心彙集與轉運，也呼籲市民、團體、宮廟如有用不到的物資，能響應公益，捐出物資，將誠心化作愛心。

林口 愛心

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