開學收心操 三芝星光電影院留下美好回憶

迎接新的學期，為要幫小朋友收收心，三芝區公所與淡水、北海岸在地的紅樹林有線電視聯合在週六(29)日舉辦星光電影院，特別選擇「玩具總動員」這部爸爸媽媽可能也都看過的動畫片，要為親子創造共同話題，為暑期畫下完美句點。

市議員鄭宇恩表示，玩具總動員第一集是15年前，相信也是很多爸爸媽媽們的年輕回憶，現在透過戶外電影院可以跟孩子看第四集，雖然劇情不同，但希望透過這場活動，能夠為親子創造相同童話世界，留下美好的親子回憶。

三芝區長王立文指出，玩具總動員第一集播出時，帶著孩子到電影院去看，看完電影還買了動畫的角色玩偶，是屬於自己與孩子的共通回憶，很感謝紅樹林有線電視一起來舉辦活動，讓後疫情時期，爸爸媽媽們不用擔心密閉的電影院有感染風險，還可以住家附近欣賞電影，享受不一樣的影音體驗。

看電影爆米花零食當然不能少，現場有立委洪孟楷贊助爆米花、市議員鄭戴麗香、蔡錦賢、陳偉杰與鄭宇恩則是準備了餅乾、點心與養樂多，為戶外的新光電影院增添了許多樂趣，而紅樹林有線電視不但現場搭設電影屏幕、贊助活動帳篷、還有兩百份的金牛角麵包，與區公所一起投入地方公益。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌說，紅樹林有線電視深耕在地，致力於各項地方公益，關注老人長照的共餐活動、環保愛地球的淨攤活動、關懷弱勢兒少的戶外親子活動，在在都是希望以最貼近地方的角色來投入公益服務，而首場與三芝區公所舉辦的親子戶外電影院圓滿落幕，紅樹林有線電視也希望未來這麼有意義的活動可以持續辦下去，讓偏鄉的孩子們就近看電影，輕鬆與父母享天倫。