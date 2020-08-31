汐止荷花池淤積難清 里長盼各界助改善

汐止鄉長里的荷花池每年盛開時都吸引不少人來賞花，不過週邊的泥沙一直沖刷下來，淤積嚴重，礙於私人地，要改善有困難，所以，每年里長曾俊華也只能號召志工清一點淤沙，但經費也不知如何去找，希望相關單位能夠協助改善，讓大家每年都有花可以欣賞。

在汐止鄉長里大埤，每年夏天盛開時池子裡滿滿的荷花，有桃紅色、還有少見的白色，也夾雜開了好幾朵，每年七八月，都吸引好多人來拍照賞花，雖然，現在進入尾聲，不過還是有民眾一早來賞花拍照取景。

民眾說比起植物園來說，這裡停車比較方便，人也沒那麼多，佔地大概四百坪，整個繞下來的話，它的植物相或是花、葉子的生態都很豐富。

鄉長里長曾俊華指出，每年荷花盛開都吸引很多人來，不過，這兩年已經沒開的那麼漂亮，主要是因為上面的泥土一直沖刷下來淤積，泥沙越來越多，湖面也越來越小，也曾經請議員協助，但因為是私人土地難以改善。

曾俊華表示，邊緣本來的水都被土給佔據了，現在只能靠志工辛苦一點維護，像是水芙蓉、布袋蓮，也都是趕在花季之前，志工進到池子裡克難的用人工慢慢撈慢慢清，至於泥積的泥沙，可能花費的經費不少，經費來源也不知如何去找，希望相關單位能夠協助改善，讓荷花可以年年綻放。