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瑞芳龍川里首辦獎學金 資收金回饋在地學生
瑞芳區龍川里辦理資源回收工作已有三年，居民無償為居家環境提供服務，里辦公室累積資源回收盈餘二十多萬元與地方善心人士贊助，首次舉辦在學生獎學金，里內國小至大專生都能前來登記，期望在地學子奮發向上。
瑞芳區龍川里的環保志工三年內成長穩定，每個月第三個禮拜六是整潔回收日，平均都有五十多個里民參與，大家齊聚工作，都心甘情願不拿任何報償，讓居住環境更為乾淨，里民也更團結，長久下來盈餘已累計二十多萬元。
龍川里長賴鴻春表示，蒐集大家意見後，今年九月份開始，將全額用作獎學金發放，期許在地學生不忘家鄉、奮發向上。
9/1至9/20止，龍川里學生或其家屬，都能帶著成績證明、戶口名簿、學生證或在學證明前來里辦公室辦理，從國小至大專生各求學階段取六名學生贈與，希望能減輕孩子求學上的經濟負擔，並且學得專業，將來能夠回饋桑梓。
龍川里長賴鴻春指出，龍川里雖然巷弄仍呈現早期工寮樣貌，房屋矮小路面不寬，但透過環保志工每天上下午的街道打掃，近幾年都榮獲五星級里環境認證的肯定，希望這樣的愛心服務，可以有更多里民參與，大家熱心工作話家常，也是里內樂活友愛的展現。
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