塭仔圳市地重劃案 明後天新莊體育館辦說明會

新北市新泰塭仔圳(第一區)市地重劃開發案9月1、2日在新莊體育館舉辦說明會，新北市地政局表示，明後日主要說明重劃意旨及計畫期程，此次說明會除了可到現場參與，也可透過FB臉書粉專職播觀看說明會。

此次說明會將在明後兩天的上午10點以及下午2點舉辦，總計辦理4場說明會。地政局表示，塭仔圳(第一區)市地重劃計畫書已於109年8月24日起公告30日，並依法舉行說明會，說明重劃意旨及計畫要點，讓土地所有權人及地上物所有權人瞭解重劃相關內容。

地政局表示，本次說明會除可至現場外，因應防疫需求，也可在FB粉絲專頁「地政。稍息。新北市」同步直播，同時呼籲至說明會現場的民眾應配戴口罩，並配合量測體溫，倘有發燒情形，請在家休息不要外出，並多加利用線上直播。

地政局指出，重劃計畫書在9月23日公告期滿後，將接續公告地上物拆遷補償清冊，塭仔圳重劃區面積約271公頃，地上物約3500餘間，故規劃1年自動搬遷期限，希望區內民眾能有充分時間配合搬遷，市府也將派員至現地進行訪視，協助加速搬遷進度，以利工程即早進場施作，在明（110）年9月尚未搬遷者，市府將進行強制拆除，呼籲民眾即早準備搬遷作業。