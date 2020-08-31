快訊

女中士爆料陸軍逼退 軍方還原真相：她偷拷資料、考績拿乙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塭仔圳市地重劃案 明後天新莊體育館辦說明會

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新泰塭仔圳(第一區)市地重劃開發案9月1、2日在新莊體育館舉辦說明會。圖／新北市城鄉局提供
新北市新泰塭仔圳(第一區)市地重劃開發案9月1、2日在新莊體育館舉辦說明會。圖／新北市城鄉局提供

新北市新泰塭仔圳(第一區)市地重劃開發案9月1、2日在新莊體育館舉辦說明會，新北市地政局表示，明後日主要說明重劃意旨及計畫期程，此次說明會除了可到現場參與，也可透過FB臉書粉專職播觀看說明會。

此次說明會將在明後兩天的上午10點以及下午2點舉辦，總計辦理4場說明會。地政局表示，塭仔圳(第一區)市地重劃計畫書已於109年8月24日起公告30日，並依法舉行說明會，說明重劃意旨及計畫要點，讓土地所有權人及地上物所有權人瞭解重劃相關內容。

地政局表示，本次說明會除可至現場外，因應防疫需求，也可在FB粉絲專頁「地政。稍息。新北市」同步直播，同時呼籲至說明會現場的民眾應配戴口罩，並配合量測體溫，倘有發燒情形，請在家休息不要外出，並多加利用線上直播。

地政局指出，重劃計畫書在9月23日公告期滿後，將接續公告地上物拆遷補償清冊，塭仔圳重劃區面積約271公頃，地上物約3500餘間，故規劃1年自動搬遷期限，希望區內民眾能有充分時間配合搬遷，市府也將派員至現地進行訪視，協助加速搬遷進度，以利工程即早進場施作，在明（110）年9月尚未搬遷者，市府將進行強制拆除，呼籲民眾即早準備搬遷作業。

直播 發燒

延伸閱讀

菲律賓村長視訊會議關錯鍵 和秘書「現場激戰」全程直播

直播電商產業合作園 廈門揭牌

台中避免城鄉差距 公設專案通盤檢討

頭前副都心重劃區掀補漲效應 塭仔圳急起直追

相關新聞

入秋天氣轉涼 大佳河濱公園戲水區調整開放時間

暑假結束，大佳河濱公園兒童戲水區配合開學及天候因素調整噴水時間，從9月起僅開放周末下午3時至6時進行噴水，10月起將不開...

塭仔圳市地重劃案 明後天新莊體育館辦說明會

新北市新泰塭仔圳(第一區)市地重劃開發案9月1、2日在新莊體育館舉辦說明會，新北市地政局表示，明後日主要說明重劃意旨及計...

為美豬戰中央成假想敵？ 侯友宜：就事論事

蔡英文總統宣布開放美豬、美牛，新北市長侯友宜特別呼籲蔡總統要講清楚，府方則回應是「時空背景不同」，對此侯友宜重批，時空環...

原被認定不具價值 日治時期「昭和樓」登錄為歷史建物

位於北市忠孝東路二段1號、華山文創園區旁的「昭和樓」，為日本昭和時代罕見的辦公大樓，北市文化局首次現勘時，因建物外觀曾改...

影／藍營提出修訂瘦肉精零檢出　侯友宜：樂觀其成

政府開放美豬進口，有藍營縣市首長準備一同串聯抵制美豬，新北市長侯友宜表示，現在最重要的是政府要在政策上跟人民報告清楚，到...

影／美豬開放　侯友宜為陳時中抱屈：委屈、心有苦衷

衛福部長陳時中今早上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」，被問及何時被告知美豬開放時表示，「實際上記不太起來」，但在美國衛生部長阿查...

今天開學日 北市警出動護童

暑假結束，各級學校今天開學，因校園防疫政策，師生進入校園依舊要量測體溫，可能出現交通壅塞情況，文山一警分局為維持校園周邊...

開學日湧排隊上學人龍 考驗北市超級大校防疫

今天開學日，台北市學生人數超過2000人以上的超級大學校防疫大考驗，台北市學生人數多達2500人的敦化國小，一早校門口就...

國旅補助都會旅遊？ 看法分歧

新北旅館公會理事長曾美絹呼籲政府補助社區鄰里到都會區旅遊，甚至規定旅遊地點，把人帶到都會區，民眾對此看法不一，有人說「認...

台北外宿節優惠到年底 新北推套裝特色遊

國旅爆量但都往郊區離島走，加上暑假過後，預估住宿量會大減，新北旅館公會理事長曾美絹呼籲政府補助社區鄰里到都會區旅遊，甚至...

里長大小聲／秀湖里長謝明毅 看顧「市民後花園」

台北市大湖公園為許多台北人休閒去處，更是內湖在地後花園，秀湖里長謝明毅為讓里民、北市民有最好的休閒環境，這幾年積極維護大...

里長大小聲／三重平和里長黃進行抗癌 服務不間斷

新北市三重區平和里長黃進行雖外表嚴肅，卻有著一顆熱忱服務的心，年紀不到60歲，已擔任里長27年，5年前曾診斷出咽喉癌的他...

熱門新聞

台灣米其林名廚江振誠 鼓勵年輕人遇低潮「逢低買進」

賞淡水漁人碼頭煙火秀 新北市府籲搭大眾運輸分流

傳統習俗式微！高雄岡山老店 今年只賣出3盞普度公燈

影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

熱氣球嘉年華吸客逾120萬人次 今晚閉幕光雕風大未立球

淡海輕軌第一期藍海線完成初勘 3必要項目待改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。