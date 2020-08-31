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為美豬戰中央成假想敵？ 侯友宜：就事論事

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今至土城頂埔國小視察校園午餐內容及防疫作為。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今至土城頂埔國小視察校園午餐內容及防疫作為。記者吳亮賢／攝影

蔡英文總統宣布開放美豬、美牛，新北市長侯友宜特別呼籲蔡總統要講清楚，府方則回應是「時空背景不同」，對此侯友宜重批，時空環境沒有變，「總統妳變了」，雙方數次交鋒，也引來外界認為，侯已被蔡政府視為假想敵，對此侯表示，「侯友宜當市長只做一件事，我要就事論事，國民的健康就像防疫一樣，一定要滴水不漏，做到零風險。」

侯友宜強調，下一代是我們的機會跟希望，健康不能讓步，「我只不過很清楚的把是非談出來，沒有要跟誰去表示不同的方向跟意見」，只希望在開放之前，先把健康風險的評估做好，如果能夠做到萬無一失，再來談開放，仍然還來的及。

侯友宜說，先把前端做好，再來談後端要不要開放，等開放以後，如果健康守不住，再來後悔就為時已晚，「這才是我最關心的，其他都不是我關心的，我只是當個市長，我把我看到的問題提出來，給中央各級長官來做一個判斷。」

侯友宜 美豬

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