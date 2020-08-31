原被認定不具價值 日治時期「昭和樓」登錄為歷史建物

位於北市忠孝東路二段1號、華山文創園區旁的「昭和樓」，為日本昭和時代罕見的辦公大樓，北市文化局首次現勘時，因建物外觀曾改建過，多數文資委員認為不具文資價值，面臨拆除危機，北市議員吳沛憶和多名文資人士今年5月重新搜集新事證提報文資，文資委員7月再度現勘後認定「具文化資產價值潛力」，今日召開文資審議會後，通過登錄為歷史建物。

昭和樓共3層樓，總面積近421坪（1391.01平方公尺），以12座仿石材質柱子做騎樓，大門口處木門上有精緻菱形紋路做裝飾，內部隔間以鋼筋混凝土做寬廣的開間，若干細節如窗戶、樓梯，天花板等，也有簡約的歐風造型以做裝飾。

2、3樓層為東都書籍株式會社台北支店，見證日人重要紡織集團、台灣祭祀公業，部分皆做狹長型長方窗，戰後歸為中央審計部財產，閒置多年，因審計部2015年有改建需求，才發現為日治時期建物，並啟動調查送文資會審議。

提報人之一的文資學者蕭文杰指出，昭和樓外觀深受西洋文化影響，建物風格簡潔，內部裝修精緻，處處展現工藝技巧，拉窗也皆有保存，加上其歷史文化，讓此建物更具文資價值。

吳沛憶說，審計部應主動察覺並進行活化、修復、利用，希望該建物能藉由其文化及歷史列入文資保護，並盼文化局能積極投入，讓該建物與鄰近華山藝文園區結合，打造最新藝文景點。

文資委員丘如華指出，北市許多建物外觀不怎麼樣，但文化歷史豐富，建議委員會在決定前應做好歷史資料。另，也建議將昭和樓作為文策院，不僅可省公帑，也能完整保留台北文物。