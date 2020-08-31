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重視青少年自殺議題 北市解憂柑仔店助紓壓

中央社 / 台北31日電

為提升民眾對青少年自殺防治的重視，北市府12局處及民間團體攜手，設置「解憂柑仔店」、戳戳樂及趣味闖關等，盼紓解青少年壓力、照護孩子的精神與心理健康。

依據衛生福利部統計資料顯示，15至24歲青少年自殺死亡人數，由民國107年的17人上升至108年28人，上升64.7%；而台北市自殺防治中心分析108年15至24歲青少年自殺通報資料發現，自殺前三大主因為精神健康（約36.3%）、家庭成員/親密關係（約32.9%）及學校適應問題（約10.7%）。

北市府自殺防治中心為增進民眾對青少年自殺防治的重視，今天舉辦「守護生命 YOUNG起來！2020世界自殺防治日大型記者會暨互動展示活動」。

現場設置「解憂柑仔店」，民眾可以透過柑仔店裡的彈珠檯、抽抽樂及小巧零嘴等，喚起兒時的記憶、暫時放下繁重的生活負擔。

現場也有青少年紓壓技巧的戳戳樂有獎徵答與趣味闖關遊戲，答對即可獲得「解憂振『心』券」，還有兒童青少年解憂相關圖文、親子活動資訊等。

北市衛生局則結合醫療院所及心理衛生服務單位，建構校園醫療網絡，讓學校與家長可就近尋求醫療協助，以完善照護孩子的精神與心理健康，也透過跨網絡資源連結，加強多元、客製化之個案關懷服務。

台北市長柯文哲致詞時表示，許多人出現心情不好或自殺想法會不好意思就診，但許多憂鬱症是因為腦內神經傳導物質障礙，吃藥會有很明顯的改善。

柯文哲說，憂鬱症及自殺是心理疾病，經過治療後會改善許多，根據統計數據有自殺企圖的患者經過心理治療兩年內的追蹤自殺機率會下降，表示經過治療是具有效果的。

北市 憂鬱症 衛生局

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