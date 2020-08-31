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影／藍營提出修訂瘦肉精零檢出　侯友宜：樂觀其成

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜表示，既然事先在做決策的時候沒有事先溝通，事後總是要把整個報告接受民眾提問，把問題攤開來，清清楚楚討論。記者江婉儀／攝影
侯友宜表示，既然事先在做決策的時候沒有事先溝通，事後總是要把整個報告接受民眾提問，把問題攤開來，清清楚楚討論。記者江婉儀／攝影

政府開放美豬進口，有藍營縣市首長準備一同串聯抵制美豬，新北市長侯友宜表示，現在最重要的是政府要在政策上跟人民報告清楚，到底是什麼因素要做這個改變，到底能不能守住人民健康，還有所有畜牧業的永續發展，這個才最重要，只要政府說清楚，誠懇跟人民報告，至於人民能不能接受，他都會跟人民站在一起。

侯友宜今上午出席新北市政府第8次廉政會報，侯友宜表示，開放美豬能不能守住健康風險評估、禁得起考驗也要提前公布，最重要的是畜牧產業的100億元基金到底怎麼用，這樣能否幫助畜牧業？這個可以公開討論。

侯友宜表示，既然事先在做決策的時候沒有事先溝通，事後總是要把整個報告接受民眾提問，把問題攤開來，清清楚楚討論。他一向就事論事，不會為了反對而反對，只要說清楚大家都接受。

明年開放美豬進口，家長都擔心小孩的營養午餐會吃到美豬食品，侯友宜表示，不只家長很擔心，他也很擔心，所以中午會去看營養午餐兼看防疫，營養午餐的菜單內經常看到貢丸湯、水餃等，甚至很多都是豬肉的加工再製品。

侯友宜表示，是否能夠把源頭管制好嗎？這也是他非常擔心的一件事情，所以中午要去看自立廚房，看團膳業者能否扛起責任、學校有能力檢驗嗎？這都是問題，檢驗出來後對團膳業者跟上游廠商怎麼處理？法源依據等都是問題，要先面臨挑戰做準備，身為地方政府要跟守護健康站在同一陣線。

國民黨團串連各縣市要求要訂定自治條例，侯友宜表示，當時當時中央政府對瘦肉精的法規標準就是零檢出，所以地方政府當時沒有訂，對於國民黨要提出修訂瘦肉精零檢出，他樂觀其成。市府會對守護人民健康，絕對會嚴格把關。

侯友宜 美豬

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