影／美豬開放　侯友宜為陳時中抱屈：委屈、心有苦衷

衛福部長陳時中今早上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」，被問及何時被告知美豬開放時表示，「實際上記不太起來」，但在美國衛生部長阿查爾來台之後。新北市長侯友宜表示，陳時中很委屈、心有苦衷，短時間他能不能把報告做得好，其實陳時中也要辛苦。

對此，侯友宜表示，陳時中也是在倉促之間被告知，那健康風險評估有辦法做很完整嗎，這樣的決策如要守護國民健康，是否做好了完整的配套呢？政府在做決策前，時間倉促是否能做的完善，這個評估是否會很粗糙？

侯友宜直言「陳時中很委屈、心有苦衷，在短時間裡面才接到這樣的報告，所以在短時間他能不能把報告做得好，其實陳時中也要辛苦。」

另外，網紅「館長」陳之漢日前被槍擊，館長在直播的時候有提到，他質疑這件事情是買凶殺人，針對目前市府的調查結果，侯友宜表示，現在的偵辦由檢察官跟警方專案小組，非常積極、不眠不休的在查證，偵查過程一切由檢警在偵辦，他們都尊重。