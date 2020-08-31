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蔡英文曾反對瘦肉精 新北議長：買下畫面來播

美豬開放 國民黨屏東縣議會黨團連署修訂食安自治條例

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣議會黨團今召開記者會「拒絕含瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣議會黨團今召開記者會「拒絕含瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」。記者劉星君／攝影

總統蔡英文上周宣布，明年開放美豬進口，引起民眾譁然。國民黨屏東縣議會黨團今指出，屏東縣養豬戶是全台第二大，堅決反對開放來自任何一個國家含瘦肉精的豬肉進口外，也宣示啟動地方自治條例修法，將豬肉及其製品不得檢出乙型受體素納入地方食安自治條例中，保障民眾健康。

屏東縣議長周典論今怒說，民進黨長期受農民支持，民進黨過去最信任民調，這次民進黨要開放美豬進口，有做過民調嗎？有市場調查嗎？有跟產業溝通說明嗎？「這些過去民進黨最會做的，這次都沒有做，都不敢做，他們很清楚，不管是百姓，不管是市場，產業界，沒有一個會支持，大家都會反對」要以國人健康優先，拒絕美牛美豬進口，讓健康永續。

國民黨議員黃明賢說，發出沉重抗議，民進黨政府越過民意、越過立法，忽視民意。國民黨議員將發動連署，要求屏東縣豬肉規範一定要零檢出，訂定相關罰則，將會盡快在議會臨時會提出。

國民黨屏東縣議會黨團今召開記者會，國民黨屏東縣黨部主委、立委廖婉汝主持，與會議員包括議長周典論、議員陳揚、黃明賢、李世淦、何春美、王景山與李香蘭等人。

對於民進黨「自作主張」，國民黨屏東縣議會黨團表達嚴正抗議，廖婉汝說，養豬農都怕被「查水表」，豬農們對美豬開放敢怒不敢言。

議員李世淦說，有豬農氣到要找1千隻豬到總統府來放，也有豬農跟他說，豬農原本支持蔡政府，這次開放美豬進口，真的是傷害豬農的心，今年口蹄疫拔針，怎麼又會在這時，準備好要往前衝，又設一個關卡來衝擊到豬農。

對於議員將提連署修訂縣內食安管理自治條例，屏東縣衛生局指出，尚未接獲相關訊息。基於政府一體，地方政府會依照中央公布的容許值去檢驗、開罰。

屏東縣 民進黨 國民黨

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