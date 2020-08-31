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入秋天氣轉涼 大佳河濱公園戲水區調整開放時間
暑假結束，大佳河濱公園兒童戲水區配合開學及天候因素調整噴水時間，從9月起僅開放周末下午3時至6時進行噴水，10月起將不開放噴水。
北市水利處指出，為讓民眾能在炎炎夏日享受安全玩水，開大佳河濱公園的兒童戲水區提供孩童戲水，考量入秋後天氣轉涼，平日使用大佳河濱公園兒童戲水區的民眾已明顯減少。
為節約能源，9月起調整戲水區開放噴灑時間為周末下午3時至6時，10月起至明年5月止則不開放噴水。另外，在戲水池旁邊、今年完工開放孩童玩沙、溜滑索、盪鞦韆的海洋遊戲場依然開放。
水利處表示，若想前往大佳河濱公園兒童戲水區的民眾，除了自行開車至九號水門（大佳疏散門）進入後左轉直行至希望噴泉前即可抵達。
另外，也可搭乘公車72、222、527（河濱公園大佳段）、市民小巴9（八號水門站）路線公車前往。
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