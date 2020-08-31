開學日湧排隊上學人龍 考驗北市超級大校防疫

今天開學日，台北市學生人數超過2000人以上的超級大學校防疫大考驗，台北市學生人數多達2500人的敦化國小，一早校門口就湧現大塞「人」景象，正因學生人數太多，加上第一天開學日許多家長陪上學，校門口湧現上學的排隊人龍。

台北市敦化國小校長柯文賢表示，今天開學第一天，因許多家長陪著到校、進教室，整個上學動線人多壅塞，為了加快學生上學進校速度，學校前門、後門兩出入口都有熱像儀，學生先在家裡自主健康管理量測體溫，進校門後再通過紅外線熱像儀監測。