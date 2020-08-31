快訊

婁燁《蘇州河》：堅貞決絕的愛情 只存在於故事裡

用美豬牛換什麼？ 陳時中：換一個國際地位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學日湧排隊上學人龍 考驗北市超級大校防疫

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今天開學日，台北市學生人數超過2000人以上的超級大學校防疫大考驗，台北市學生人數多達2500人的敦化國小，一早校門口就湧現大塞「人」景象。記者林麗玉／攝影
今天開學日，台北市學生人數超過2000人以上的超級大學校防疫大考驗，台北市學生人數多達2500人的敦化國小，一早校門口就湧現大塞「人」景象。記者林麗玉／攝影

今天開學日，台北市學生人數超過2000人以上的超級大學校防疫大考驗，台北市學生人數多達2500人的敦化國小，一早校門口就湧現大塞「人」景象，正因學生人數太多，加上第一天開學日許多家長陪上學，校門口湧現上學的排隊人龍。

台北市敦化國小校長柯文賢表示，今天開學第一天，因許多家長陪著到校、進教室，整個上學動線人多壅塞，為了加快學生上學進校速度，學校前門、後門兩出入口都有熱像儀，學生先在家裡自主健康管理量測體溫，進校門後再通過紅外線熱像儀監測。

今天第一天開學，許多家長帶著孩子上學，有些家長忘了戴口罩，警衛也會提醒戴好口罩再進校，大致來說，開學第一天狀況還算順利，上午8點左右，學生都進校及教室上課。

今天開學日，台北市學生人數超過2000人以上的超級大學校防疫大考驗，台北市學生人數多達2500人的敦化國小，一早校門口就湧現大塞「人」景象。記者林麗玉／攝影
今天開學日，台北市學生人數超過2000人以上的超級大學校防疫大考驗，台北市學生人數多達2500人的敦化國小，一早校門口就湧現大塞「人」景象。記者林麗玉／攝影

北市 口罩 開學日

延伸閱讀

中小學開學！陳其邁到校園宣導防疫 做月餅推技職教育

影／開學日白河警護童擴大宣導 明起安全大執法

開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

德國反防疫群眾試闖國會大廈 總統部長同聲譴責

相關新聞

開學了！全國最大國小校門現人潮 堪比跨年

今天就是開學日，全國最多人的小學–新北市新莊區光華國小一早校門口就湧現爆量人、車潮，校門口龍安路原就只有雙向兩線道，不少...

開學日湧排隊上學人龍 考驗北市超級大校防疫

今天開學日，台北市學生人數超過2000人以上的超級大學校防疫大考驗，台北市學生人數多達2500人的敦化國小，一早校門口就...

國旅補助都會旅遊？ 看法分歧

新北旅館公會理事長曾美絹呼籲政府補助社區鄰里到都會區旅遊，甚至規定旅遊地點，把人帶到都會區，民眾對此看法不一，有人說「認...

台北外宿節優惠到年底 新北推套裝特色遊

國旅爆量但都往郊區離島走，加上暑假過後，預估住宿量會大減，新北旅館公會理事長曾美絹呼籲政府補助社區鄰里到都會區旅遊，甚至...

里長大小聲／秀湖里長謝明毅 看顧「市民後花園」

台北市大湖公園為許多台北人休閒去處，更是內湖在地後花園，秀湖里長謝明毅為讓里民、北市民有最好的休閒環境，這幾年積極維護大...

里長大小聲／三重平和里長黃進行抗癌 服務不間斷

新北市三重區平和里長黃進行雖外表嚴肅，卻有著一顆熱忱服務的心，年紀不到60歲，已擔任里長27年，5年前曾診斷出咽喉癌的他...

機捷泰山站 北側出入口還在等

機場捷運開通至今3年，不過機捷泰山站僅有新莊側一處出口，泰山民眾出入必須穿過近百米的新北大道，不方便也不安全。去年底預計...

淡海輕軌藍海線 二期改走河岸

新北淡海輕軌藍海線第一期濱海沙崙站至淡水漁人碼頭，新北市政府昨完成初勘，朝向年底營運；第二期工程原訂行駛淡水老街路線，卻...

八里「天鵝」被壓爛 緊急修復

新北市高灘地工程管理處8月中旬在八里左岸步道推出沙雕展，以愛情故事為主題，打造16座沙雕作品，前晚卻有2名外籍移工坐在一...

影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

新北市漁人碼頭煙火秀今夜璀璨登場，總長5分20秒，象徵浪漫諧音「我愛你」，除有繁花似錦的煙花，更首次披露炫彩斑斕的情人橋...

淡海輕軌第一期藍海線完成初勘 3必要項目待改善

淡海輕軌第一期藍海線（淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站）今完成初勘，共有履勘前須改善事項3項、一般注意改善事項10項、後續...

賞淡水漁人碼頭煙火秀 新北市府籲搭大眾運輸分流

暑假結束前最後假日，淡水漁人碼頭今晚有長達5分20秒的精彩煙火秀登場，新北市政府籲民眾多使用淡海輕軌轉搭公車等大眾運輸工...

熱門新聞

民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

開學了！全國最大國小校門現人潮 堪比跨年

台灣米其林名廚江振誠 鼓勵年輕人遇低潮「逢低買進」

賞淡水漁人碼頭煙火秀 新北市府籲搭大眾運輸分流

影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

雄中人大集合 陳其邁小內閣互稱學長、學弟好親切

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。