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開學了！全國最大國小校門現人潮 堪比跨年

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
開學日，小朋友上學去。記者吳亮賢／攝影
開學日，小朋友上學去。記者吳亮賢／攝影

今天就是開學日，全國最多人的小學–新北市新莊區光華國小一早校門口就湧現爆量人、車潮，校門口龍安路原就只有雙向兩線道，不少家長又直接將汽、機車臨停路邊放孩子下車，導致後方車流回堵，校門口人、車潮宛如跨年情景。校長洪中明表示，因開學第一天不少家長、學生還在調整步調，為了趕著上學多為家長接送，已請派出所員警支援，各導護志工、老師也會加強勸導，狀況預估3天內就會改善。

記者今7點抵達校門口，已有不少小朋友到校，由於校方7點10分開始量測體溫，早到生便先集中至穿堂等候，等待量體溫後，體溫正常才可進入教室。

洪中明指出，校共有129個普通班、1個特殊班，學生人數近3500人，校內共開設11處體溫量測點，分別請14位老師支援量測，從7點10分持續到7點45分，其中兩處人潮較多的樓梯口，出動紅外線感測儀，加速動線。

開學首日量測體溫狀況大致良好，但仍有零星小朋友忘記戴口罩上學，洪中明說，每個體溫量測點的老師身上皆備100片口罩，可供小朋友臨時需求，但會登記班級姓名，若發現特定小朋友經常忘記帶，將追蹤是否有需要協助的地方。

洪中明表示，暑假期間，校方已籌備足夠防疫物資，加上教育部、教育局支援，總共有2萬1457片兒童口罩、3438片成人口罩，每班導師皆常備10片，不足的話校方將立刻補上。

教育局表示，為了關心各校開學狀況，從局長到各科室主管、督學總動員，首日出動101人到各校視察，並會在開學一周內走訪124所學校，教育局長張明文今也前往百班以上大校秀朗國小慰問教職員工辛勞、確認防疫物資及措施。

若有小朋友忘記戴口罩上學，校方將臨時提供，但會登記班級姓名，追蹤是否有需要協助的地方。記者吳亮賢／攝影
若有小朋友忘記戴口罩上學，校方將臨時提供，但會登記班級姓名，追蹤是否有需要協助的地方。記者吳亮賢／攝影
光華國小校內共開設11處體溫量測點，分別請14位老師支援量測。記者吳亮賢／攝影
光華國小校內共開設11處體溫量測點，分別請14位老師支援量測。記者吳亮賢／攝影
開學首日，全國最多人的小學新北市新莊區光華國小一早校門口就湧現爆量人、車潮，宛如跨年情景。記者吳亮賢／攝影
開學首日，全國最多人的小學新北市新莊區光華國小一早校門口就湧現爆量人、車潮，宛如跨年情景。記者吳亮賢／攝影
開學首日，家長趕著送小朋友上學。記者吳亮賢／攝影
開學首日，家長趕著送小朋友上學。記者吳亮賢／攝影

口罩 教育局

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