柯文哲：違建處理訂流程 堅持做對的事

知名餐廳高記、銀翼因違規使用挨罰，台北市長柯文哲今天表示，台北違建多，被查報後拆除，形成惡性循環，他要求違建處理訂流程圖，堅持做對的事，做該做的事。

柯文哲指出，他反對增加違建查報員人力，應該是人民不要違建，就不需要那麼多查報員，前面蓋一堆違建，之後再查報和拆除，這是「惡性循環」，整個建管處都在做這些冗事，所以他要求違建處理訂流程圖，不然有太多裁量空間，就會製造貪污機會。

高記、銀翼因樓層違規使用，遭台北市政府開罰，引發各界討論違建議題。柯文哲在今晚播出的「今晚，我想來點真心話」節目中，接受北市府發言人陳智菡訪問，談及違建議題。

柯文哲說，錢櫃大火後，北市就在查哪些違建是長期屢犯，並予以輔導，50幾家剩12家業者還沒輔導完畢。針對違規業者，「終究還是要處理」，但不會第一次處罰就斷水斷電，而會說明哪裡需要改進，例如改善無障礙空間等。

柯文哲表示，有些業者一開始設計就很明顯要違規，有時要很誠實面對一個問題，即「台灣從來就不是法治國家」，人民不會把守法當作重要的事，所以台北違建這麼多。

針對查違建挨罵，柯文哲說，「怎麼做都會有人批評」，但他堅持做對的事，做該做的事，也不要幻想一天改變這個國家，他要求讓一切合法合情合理，一旦訂法就要執行，但法律應當合情合理。