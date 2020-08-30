影／淡水漁人碼頭煙火秀登場 520秒大聲說「我愛你」

新北市漁人碼頭煙火秀今夜璀璨登場，總長5分20秒，象徵浪漫諧音「我愛你」，除有繁花似錦的煙花，更首次披露炫彩斑斕的情人橋光雕，展現不一樣的港灣浪漫仲夏之夜，今年煙火秀更首度採用與澎湖花火節同等高規格的國際比賽冠軍高空彈，免搭飛機一樣享有海島風情。

新北市農業局指出，現場依序施放5大主題煙火，前段以各式花朵、雪花類高空彈，如牡丹、彩色菊、白閃煙火隆重開場，中段則有象徵海洋水母搭配漸層海浪的煙火及幸福的愛心煙火，結尾加碼施放金黃色的錦冠煙火連續升空，令民眾驚呼連連。