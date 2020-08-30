淡海輕軌第一期藍海線完成初勘 3必要項目待改善

淡海輕軌第一期藍海線（淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站）今完成初勘，共有履勘前須改善事項3項、一般注意改善事項10項、後續建議事項13項。其中履勘前須改善事項為必要改善項目，新北市捷運局表示，將盡快完成並報請交通部辦理履勘，履勘並改善後即可取得營運許可，目標今年底通車。

淡海輕軌第一期藍海線初勘作業分為土建、機電及營運3組進行，由新北市府主辦，邀集全國各地專家共15人擔任初勘委員，並由中華大學智慧運輸暨軌道系統研究中心執行長張辰秋教授擔任總召集人，初勘檢查方式分為簡報詢答、文件檢視、現場設備檢視及緊急應變能力等。

因應輕軌通車後帶來的大批人潮，今於淡水漁人碼頭站以「漁人碼頭舉辦大型活動，人潮散場時車站內遭人為縱火，需緊急疏散旅客」為狀況，模擬「火災發生時月台及列車上乘客疏散」及「準備進站的列車折返至沙崙站，疏散旅客並啟動公車接駁」等情況，並成立緊急應變中心、疏散旅客、啟動降級運轉、公車接駁機制，派出維修人員確認設備正常運作。

張辰秋表示，以火災狀況模擬，是要檢測捷運公司人潮管制、疏散及列車調度能力，測試表現皆良好；另初勘結論有「履勘前須改善事項」3項，分別為標示、標線跟警示，整理、清潔，以及軌道軌間改善，一定要於履勘前完成，此外還有「一般注意改善事項」10項，「後續建議改善事項」13項。

捷運局表示，將盡快完成履勘前須改善事項，其餘缺失事項也會立即改善，並報請交通部履勘，待履勘沒問題，或完成履勘後須改善項目，即可獲得營運許可，目標年底前通車。