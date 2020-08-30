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慶祝台北設市百年 「史蹟趴趴GO」首創線上導覽

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
配合台北市設市百年及落實防疫措施，台北市立文獻館首創「史蹟趴趴GO」線上導覽。圖／北市文獻館提供
配合台北市設市百年及落實防疫措施，台北市立文獻館首創「史蹟趴趴GO」線上導覽。圖／北市文獻館提供

許多5、6年級生記憶中的圓山兒童樂園，隨著兒童新樂園啓用，變身為圓山自然公園，另外，台北市立文獻館首創「史蹟趴趴GO」線上導覽，透過景點介紹活化圓山兒童樂園及周邊景點。

北市文獻館長詹素貞指出，為讓民眾更了解古蹟知識、文化歷史，每年都會舉辦「史蹟趴趴GO活動」，今年因應設市百年及落實防疫措施，推出10條線上導覽，邀請名人導覽老師講解各古蹟文化、歷史。

線上導覽路線包含「中山滿百來趣走」、「新舊北投走一走」、「文史大安有一百」、「艋舺老街百百行」、「滿百城內小縱走」、「百歲回憶老稻埕」、「稻埕風華隨漫遊」、「圓山有百文思旅 」、「過百老門與你行」、「百年艋舺驅災疫」。

其中，為活化圓山兒童樂園及周邊景點，推出「圓山有百文思旅 」，導覽路線包含中山橋（明治橋）、圓山考古遺址、臨濟護國禪寺、台北孔子廟、大龍峒保安宮、老師府。

詹素貞表示，此次活動分為直播導覽及線上導覽，直播導覽將由專業老師介紹5個近百年古蹟，報名日期自昨日起至9月13日止；線上導覽則分為10個路線，報名日期自9月7日起，全程免費參加，詳情可至北市文獻館官網「史蹟趴趴GO」臉書粉專查詢。

北市 古蹟 直播

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