賞淡水漁人碼頭煙火秀 新北市府籲搭大眾運輸分流

暑假結束前最後假日，淡水漁人碼頭今晚有長達5分20秒的精彩煙火秀登場，新北市政府籲民眾多使用淡海輕軌轉搭公車等大眾運輸工具前往，避免塞車之苦。

新北市政府農業局表示，暑假結束前，全國各高中級以下學校開學前的最後一個週末假日，淡水漁人碼頭將施放長達5分20秒的精彩煙火秀登場，歡迎民眾來淡水賞夕陽、聽樂團及看煙火，為今年暑假畫下精采句點。

農業局表示，今天因巴威颱風延期的淡水漁人碼頭煙火秀於今晚7時登場，施放煙火前將由充滿異國風情的樂團精彩演出，晚上8時開始施放煙火，今年首度採用與澎湖花火節同等高規格的高空彈，震撼加倍。

農業局也呼籲民眾使用大眾運輸工具到漁人碼頭，例如搭乘淡海輕軌到濱海沙崙站轉乘藍海1線公車，或是由淡水捷運站轉乘紅26、857及836號公車。

民眾也可由淡水老街渡船頭搭船前往漁人碼頭，若是自行駕車，除可把車停放在漁人碼頭停車場外，還可利用碼頭外中正路二段油車口停車場與淡海路舊沙崙海水浴場前廣場，避免往淡水市區車流過量造成回堵，影響旅遊興致。