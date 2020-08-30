快訊

上海浦東機場再揪台人確診 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾惡意破壞八里沙雕 警方依破壞公物追查偵辦

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
「美善天使」沙雕雕刻著2隻面對面天鵝，昨晚卻有民眾惡意破壞其中一隻天鵝。圖／水利局提供
「美善天使」沙雕雕刻著2隻面對面天鵝，昨晚卻有民眾惡意破壞其中一隻天鵝。圖／水利局提供

新北市八里城市沙雕展受民眾喜愛，不料昨夜11點左右，有民眾惡意坐在沙雕上拍照，造成「美善天使」這座沙雕的其中一隻天鵝損毀，巡邏保全發現後已報警，目前正由蘆洲警分局以破壞公物偵辦。「美善天使」沙雕師預計今下午進場修復。

八里城市沙雕展帶動了八里一帶的商機，今年已經是第4屆，但昨晚有民眾破壞「美善天使」沙雕，該沙雕雕刻著2隻面對面天鵝，象徵著對愛情的忠誠、終身不渝。水利局表示，在河濱區內巡邏的保全發現沙雕遭破壞後已報警，目前由警察局蘆洲分局以破壞公物進行偵辦，盡速調查可疑人士並將其繩之以法。

水利局表示，接獲沙雕遭破壞時也立即通知沙雕師，預計今日下午進場修復，但修復時程須視天候而定。今年的沙雕展以「液態之愛」為主題，8月16日開展，展期將至10月19日止，為期65天。水利局提醒，每座沙雕作品均有圍起禁止進入的圍繩，並放置嚴禁觸摸的告示牌，希望民眾能發揮公德心。

「美善天使」沙雕雕刻著2隻面對面天鵝，象徵著對愛情的忠誠、終身不渝。圖／水利局提供
「美善天使」沙雕雕刻著2隻面對面天鵝，象徵著對愛情的忠誠、終身不渝。圖／水利局提供

延伸閱讀

高雄市接連豪大雨淹水 盤點改善工程經費逾17億元

台南永康西勢中排一排水不良常氾濫 市府明年全線整治

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

迎浪漫七夕 八里左岸沙雕、光雕展同步開秀

相關新聞

民眾惡意破壞八里沙雕 警方依破壞公物追查偵辦

新北市八里城市沙雕展受民眾喜愛，不料昨夜11點左右，有民眾惡意坐在沙雕上拍照，造成「美善天使」這座沙雕的其中一隻天鵝損毀...

東明公宅電梯終於修好了 全面檢查所有電梯2周提報告

台北市東明公宅日前因電梯故障整慘住戶，經多日修復，故障電梯完成修復，並進行全面檢查，確保設備穩定，今天上午8點恢復開放使...

北市資安事件激增 今年已18件創新高

北市資安亮警報，資安事件創歷年新高。議員許家蓓指出，北市今年已發生18起資通安全事件，其中7月就多達5件，已是柯文哲市長...

北市公辦都更2.0起跑 優先受理5~10件

北市加速都更，即日起實施公辦都更2.0專案計畫，優先受理5至10件。專案將針對基地面積達2000平方公尺的整宅、環境窳陋...

台北危老審核 六都墊底… 有人1年還未准

北市危老審核率，六都墊底。台北市議員陳炳甫指出，竟有民眾等候一年，還未審核通過，全國逾30年高齡住宅屢創新高，其他五都都...

恰似你的溫柔… 陶醉中山樓

「恰似你的溫柔」夏日風情音樂會昨在陽明山中山樓登場，聲樂家簡文秀（右）攜手殷正洋（左）、黑旋風樂團（中）昨天同台演出，吸...

480秒愛你愛你煙火 淡水河夜空超浪漫

原訂22日舉辦的2020大稻埕情人節活動和煙火，因巴威颱風臨時延期，昨晚在淡水河延平河濱公園浪漫登場。選在晚間20時20...

北大到鶯歌 981公車調整路線

台北客運981線9月1日起調整路線，延駛到新北市鶯歌區鳳鳴地區，恢復停靠三峽「恩主公醫院」站，方便民眾就醫；因原本接駁捷...

新北共融公園2年計畫 年底達標

新北市設置特色、全齡化公園規畫2年目標，今年底前要完成50座共融特色公園、3座全齡公園，目前進度約7成。最新落成的三重大...

留住青壯年 新北推農業創生計畫

新北市農村人口持續外流，有7500公頃左右農牧地荒廢中。農業局推出農業創生計畫，希望留下青壯人力，讓農地復耕，藉定點活絡...

非疫之罪 台北觀光光環不再？

疫情衝擊，讓台北市長柯文哲頻感嘆，依賴國外觀光客的北市旅館損傷最重，但事實上，近年來台北觀光吸引力已大不如前。

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

原訂上周六22日舉辦的2020大稻埕情人節活動和煙火，因巴威颱風臨時延期，今晚在淡水河延平河濱公園浪漫登場，選在晚間20...

熱門新聞

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

台南山上木瓜節一箱木瓜拍賣到7千元 一看紙箱嚇一跳

直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。