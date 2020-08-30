民眾惡意破壞八里沙雕 警方依破壞公物追查偵辦

新北市八里城市沙雕展受民眾喜愛，不料昨夜11點左右，有民眾惡意坐在沙雕上拍照，造成「美善天使」這座沙雕的其中一隻天鵝損毀，巡邏保全發現後已報警，目前正由蘆洲警分局以破壞公物偵辦。「美善天使」沙雕師預計今下午進場修復。

八里城市沙雕展帶動了八里一帶的商機，今年已經是第4屆，但昨晚有民眾破壞「美善天使」沙雕，該沙雕雕刻著2隻面對面天鵝，象徵著對愛情的忠誠、終身不渝。水利局表示，在河濱區內巡邏的保全發現沙雕遭破壞後已報警，目前由警察局蘆洲分局以破壞公物進行偵辦，盡速調查可疑人士並將其繩之以法。