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民眾惡意破壞八里沙雕 警方依破壞公物追查偵辦
新北市八里城市沙雕展受民眾喜愛，不料昨夜11點左右，有民眾惡意坐在沙雕上拍照，造成「美善天使」這座沙雕的其中一隻天鵝損毀，巡邏保全發現後已報警，目前正由蘆洲警分局以破壞公物偵辦。「美善天使」沙雕師預計今下午進場修復。
八里城市沙雕展帶動了八里一帶的商機，今年已經是第4屆，但昨晚有民眾破壞「美善天使」沙雕，該沙雕雕刻著2隻面對面天鵝，象徵著對愛情的忠誠、終身不渝。水利局表示，在河濱區內巡邏的保全發現沙雕遭破壞後已報警，目前由警察局蘆洲分局以破壞公物進行偵辦，盡速調查可疑人士並將其繩之以法。
水利局表示，接獲沙雕遭破壞時也立即通知沙雕師，預計今日下午進場修復，但修復時程須視天候而定。今年的沙雕展以「液態之愛」為主題，8月16日開展，展期將至10月19日止，為期65天。水利局提醒，每座沙雕作品均有圍起禁止進入的圍繩，並放置嚴禁觸摸的告示牌，希望民眾能發揮公德心。
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