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東明公宅電梯終於修好了 全面檢查所有電梯2周提報告

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市東明公宅日前因電梯故障整慘住戶，經多日修復，故障電梯完成修復，今天上午8點恢復開放使用。圖／北市都發局提供
台北市東明公宅日前因電梯故障整慘住戶，經多日修復，故障電梯完成修復，今天上午8點恢復開放使用。圖／北市都發局提供

台北市東明公宅日前因電梯故障整慘住戶，經多日修復，故障電梯完成修復，並進行全面檢查，確保設備穩定，今天上午8點恢復開放使用。為確保電梯使用安全無虞，已要求廠商持續派技術人員24小時駐點，並全面檢查東明公宅所有電梯，2周內提出檢查報告。

東明公宅電梯日前突然故障，不僅有住戶受困電梯，大樓僅21層樓螢幕竟顯示60樓，也嚇壞住戶，由於285戶僅剩一部電梯可使用，造成嚴重不便，經都發局要求廠商盡速修復，電梯已於今日完成修繕並恢復正常運作。

都發局表示，查明故障的電梯為乙區B棟其中1部，經檢測是因電梯主機馬達故障，因涉及進口設備，原預計材料運輸及施工，至少需10天完成修復，為讓住戶了解修復狀況，都發局8月26日晚上7點在東明公宅乙區A棟3樓集會廳，向住戶代表說明電梯維修情形。

經廠商緊急調貨並空運來台，主機馬達於8月29日凌晨01點30分飛機抵桃園機場，採用最快通關方式當天上午10點30分領貨，由電梯廠商主管親自押貨於12點抵達東明社宅現場。

都發局表示，待料期間為縮短施工時程，施工技術人員已同步先行完成前置作業，包括拆除故障之主機馬達、配重塊及車廂固定、吊裝動線及吊掛設備固定安裝，並於現場待命。

經電梯廠商積極搶修及都發局人員全程督導下，電梯主機馬達提前於昨天晚間8點30分安裝完成，並立即進行運轉測試，確認安全無虞，已於今天上午8點開放使用。

都發局表示，為確保東明公宅電梯使用安全無虞，已要求電梯廠商於開放使用後，持續指派技術人員24小時駐點確保更新電梯運作正常，並派技術人員全面檢查東明社宅所有電梯，於2周內提出檢查報告，以確保提供住戶穩定電梯設備。

北市都發局表示，查明故障的電梯為乙區B棟其中1部，經檢測是因電梯主機馬達故障。圖／北市都發局提供
北市都發局表示，查明故障的電梯為乙區B棟其中1部，經檢測是因電梯主機馬達故障。圖／北市都發局提供
北市都發局表示，為確保東明公宅電梯使用安全無虞，已要求廠商持續派技術人員24小時駐點確保更新電梯運作正常。圖／北市都發局提供
北市都發局表示，為確保東明公宅電梯使用安全無虞，已要求廠商持續派技術人員24小時駐點確保更新電梯運作正常。圖／北市都發局提供

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