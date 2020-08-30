特殊色口罩又來了！搭帳篷、睡路邊 北市民眾徹夜屈臣氏排隊

特殊色口罩又來了！屈臣氏將於上午10時30分起，在指定門市限量開賣9款特殊色中衛盒裝口罩，北市文山區一間屈臣氏，昨晚就湧入排隊人潮，現場已排上近30人，還有人直接在店門口搭起帳篷，也有人路邊倒頭就睡，目擊民眾直呼「當下超傻眼！」

先前特殊色口罩掀風潮，吸引大批民眾徹夜排隊，如今屈臣氏宣布於8月30日限量開賣特殊色中衛醫療口罩，排隊熱潮仍未減，年齡層從少到老都有。

有民眾今天凌晨1時30分路過景美買宵夜，就目睹排隊景象。該民眾受訪時表示，他有加口罩社團，得知上午要賣限量口罩，昨晚外出想說順便朝聖，沒想到現場竟看到帳篷、露營椅、野餐墊，還有人席地躺平。

屈臣氏今天限量口罩皆為盒裝，每店各限量60張號碼牌，每人限購1盒。30片盒裝口罩酷黑迷彩、丹寧牛仔款會員價300元，月河藍、潮橘款會員價260元；50片盒裝口罩則有月河藍（晨曦）、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫等5色，會員價皆為300元。

特殊色中衛盒裝口罩屈臣氏各指定門市配貨款式不同，詳細各款口罩販售門市資訊可見：https://rb.gy/3gciml 。