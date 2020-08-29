最年輕包種製茶王！23歲葉承軒奪下全國製茶競賽冠軍

109年「全國茶菁採摘技術競賽」及「全國製茶技術競賽」結果出爐，新北市除了榮獲「全國茶菁採摘技術競賽」亞軍，石碇區農友葉承軒也奪下「全國製茶技術競賽」冠軍，成為賽史上最年輕的新科「包種製茶王」。

今年全國茶菁採摘技術競賽及全國製茶技術競賽在8月24、25日在嘉義縣舉行，吸引全國各茶區18組採茶隊伍及40 位優秀茶師共同參與。新北市不僅榮獲「全國茶菁採摘技術競賽」亞軍，在製茶技術競賽，也獲得1冠、1亞、1季的佳績，除了連續蟬聯10屆冠軍，冠軍更由葉承軒奪得，是賽史上最年輕的冠軍製茶師。

86年次的葉承軒是石碇區「葉文鵬製茶廠」的第4代經營人，年輕的他總是跟在父親葉文鵬的身邊學習製茶技術，目前葉文鵬製茶廠茶園栽培面積約2公頃，由父子倆人共同經營，主要生產文山包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶等茶品。

葉承軒表示，這是第一次在家裡以外的場域製茶，低溫高濕的環境以及高山茶菁不同的手感增加製茶難度，最後很幸運能擊敗各地好手，將冠軍留在新北市。

農業局長李玟表示，新北市為包種茶發源地，也是全台灣最會做包種茶的地方，代表新北市參賽的選手們，也都是一路通過區級、市級競賽考驗，脫穎而出的製茶好手。能夠連續10年獲得冠軍，真的相當不容易，顯示新北的製茶技術是正港的真功夫，未來也期待能有越來越多的茶青返鄉當「做茶人」。